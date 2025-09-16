聽新聞
0:00 / 0:00

濫打6通119讓救護車白跑 挨罰1萬元

聯合報／ 記者范榮達林敬家／連線報導

彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又表示家人已好轉或自行就醫，救護車多次空跑，被裁處1萬元罰鍰。圖／彰化消防局提供
彰化縣消防局接獲一男子撥打6通119專線的報案電話，車輛出勤後該男子又表示家人已好轉或自行就醫，救護車多次空跑，被裁處1萬元罰鍰。圖／彰化消防局提供

苗栗縣造橋鄉張姓男子去年濫用救護車12次挨罰3200元，上月酒後濫打18通119叫救護車，急診檢傷卻非緊急或未診治離院，縣府消防局開罰6400元。彰化縣男子今年5月打6通119電話，又稱家人好轉或自行就醫，救護車空跑，遭罰1萬元。

苗栗縣消防局表示，張男酒後經常以腹痛、惡心或鼻痛為由叫救護車，甚至因醫院包紮紗布不緊就再次報案。救護人員對他的電話與住址「熟門熟路」，但為避免誤判，仍每次派車。經檢傷結果，張男多屬第四級次緊急或第五級非緊急，部分案例更是未經急診即離院，明顯浪費資源。依「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，其行為兩度受罰。

消防局指出，相關規定明訂，若民眾經常性飲酒並於一周累計3次或一個月8次以上呼叫救護車，經檢傷為非緊急或未診治即離去者，收取基本費600元及救護技術員費500元。

彰化消防局發現一名男子以「家人不適」為由報案，但救護車尚在途中即取消案件，經查屬謊報行為，已違反「消防法」，彰化縣消防局依法裁罰1萬元。

根據統計，彰化縣消防局今年1至8月共受理11萬829通報案電話，其中無效電話高達3萬8458件，占比約34%，其中以「無聲電話」最多，其次為誤撥、酒醉或精神異常、惡意騷擾及兒童嬉鬧。消防局呼籲，119專線是緊急生命線，民眾應珍惜使用，若惡意或持續亂打，依法重罰。

救護車

延伸閱讀

爭苗北設監理分站 立委沈發惠國會辦公室協調

影／熟女直播主控豆漿被開封大鬧台中超商 聽警要強制送醫她急閃

苗栗神仙縱走3人遭虎頭蜂螫 婦人中10幾針過敏送醫救治無大礙

彰化男子連打6通119害救護車白跑 消防局開罰了

相關新聞

9月16日至18日想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今天必須返回台灣

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴...

這手機查出警官洩漏總統行程 再追出調查官洩密台鹽綠能資料給女秘書

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，台南地院依違反個人資料保護法判刑6月，此案共犯為肯信餐飲...

濫打6通119讓救護車白跑 挨罰1萬元

苗栗縣造橋鄉張姓男子去年濫用救護車12次挨罰3200元，上月酒後濫打18通119叫救護車，急診檢傷卻非緊急或未診治離院，...

屏東長治前後任鄉長貪汙 判刑8年入監

屏東長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川，任內貪汙案遭法院判刑8年定讞，近日先後發監執行。長治鄉20多年來，已連續3任鄉長涉貪...

調查局台南處調查官洩密遭訴 嚴重恐記兩大過撤職

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，被控與光電業者有不當金錢往來，且涉洩漏個資，今天遭檢方依違反個資法起訴，移審法院後...

台南調查官涉洩密遭起訴…今裁定10萬交保 調查局：將從嚴議處

台南市調查處林姓調查官，涉在調查某公司涉及不法案件時洩密，遭檢方起訴，移審獲交保。調查局今晚說，林男7月17日已依法停職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。