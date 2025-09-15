聽新聞
0:00 / 0:00

調查局台南處調查官洩密遭訴 嚴重恐記兩大過撤職

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，被控與光電業者有不當金錢往來，且涉洩漏個資，今天遭檢方依違反個資法起訴，移審法院後10萬元交保；調查局指出，林家齊7月17日依法停職，將召開考績委員會從嚴議處。據了解，林家齊最重恐遭記兩大過免職。

據調查局內部人士透露，林家齊在台南與光電案場業者往來密切，疑利用發掘案源、控制偵辦進度手法，藉此投資光電業，獲取不法利益，林家齊另與站內資深學長交情匪淺，常結伴出入特定場所飲宴，疑助業者打探偵辦訊息，全案原本由南機站偵辦，因林家齊過往與南機站內部人員有嫌隙，雙方在台南處結下樑子為了避嫌，改由中機站偵辦。

檢方調查，林家齊因調查一間綠能公司不法案件，自去年3月起，以調查局內部查詢系統，調閱該公司及交易關係人個資、大額交易紀錄及財務金融資料，並儲存於隨身碟。

調查指出，林家齊男2024年5月，將隨身碟提供予涉案綠能公司總經理秘書黃姓女子，任由黃女自行觀覽及複製，並儲存於公司配發的筆記型電腦內；該公司另名秘書陳姓男子因與黃女共用筆記型電腦，看見這些資料後，以手機拍攝為照片存檔，並提供友人郭姓男子觀覽，郭男再以自己手機翻拍存檔。

調查局台南市調查官林家齊洩露個資遭檢方起訴。圖／報系資料照
調查局台南市調查官林家齊洩露個資遭檢方起訴。圖／報系資料照

個資 台南 查處 調查局

延伸閱讀

台南調查官涉洩密遭起訴…今裁定10萬交保 調查局：將從嚴議處

台鹽綠能案偵辦期間 市調處調查官竟蒐集公司情資洩密總經理女秘書

台南市調處調查官涉與光電業者密切往來 違法洩個資南檢今起訴

共乘小黃送酒醉女同事 男涉乘機猥褻揩油遭訴

相關新聞

9月16日至18日想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今天必須返回台灣

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴...

這手機查出警官洩漏總統行程 再追出調查官洩密台鹽綠能資料給女秘書

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，台南地院依違反個人資料保護法判刑6月，此案共犯為肯信餐飲...

濫打6通119讓救護車白跑 挨罰1萬元

苗栗縣造橋鄉張姓男子去年濫用救護車12次挨罰3200元，上月酒後濫打18通119叫救護車，急診檢傷卻非緊急或未診治離院，...

屏東長治前後任鄉長貪汙 判刑8年入監

屏東長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川，任內貪汙案遭法院判刑8年定讞，近日先後發監執行。長治鄉20多年來，已連續3任鄉長涉貪...

調查局台南處調查官洩密遭訴 嚴重恐記兩大過撤職

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，被控與光電業者有不當金錢往來，且涉洩漏個資，今天遭檢方依違反個資法起訴，移審法院後...

台南調查官涉洩密遭起訴…今裁定10萬交保 調查局：將從嚴議處

台南市調查處林姓調查官，涉在調查某公司涉及不法案件時洩密，遭檢方起訴，移審獲交保。調查局今晚說，林男7月17日已依法停職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。