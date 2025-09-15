調查局台南處調查官洩密遭訴 嚴重恐記兩大過撤職

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，被控與光電業者有不當金錢往來，且涉洩漏個資，今天遭檢方依違反個資法起訴，移審法院後10萬元交保；調查局指出，林家齊7月17日依法停職，將召開考績委員會從嚴議處。據了解，林家齊最重恐遭記兩大過免職。

據調查局內部人士透露，林家齊在台南與光電案場業者往來密切，疑利用發掘案源、控制偵辦進度手法，藉此投資光電業，獲取不法利益，林家齊另與站內資深學長交情匪淺，常結伴出入特定場所飲宴，疑助業者打探偵辦訊息，全案原本由南機站偵辦，因林家齊過往與南機站內部人員有嫌隙，雙方在台南處結下樑子為了避嫌，改由中機站偵辦。

檢方調查，林家齊因調查一間綠能公司不法案件，自去年3月起，以調查局內部查詢系統，調閱該公司及交易關係人個資、大額交易紀錄及財務金融資料，並儲存於隨身碟。

調查指出，林家齊男2024年5月，將隨身碟提供予涉案綠能公司總經理秘書黃姓女子，任由黃女自行觀覽及複製，並儲存於公司配發的筆記型電腦內；該公司另名秘書陳姓男子因與黃女共用筆記型電腦，看見這些資料後，以手機拍攝為照片存檔，並提供友人郭姓男子觀覽，郭男再以自己手機翻拍存檔。