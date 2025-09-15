台南調查官涉洩密遭起訴…今裁定10萬交保 調查局：將從嚴議處

台南市調查處林姓調查官，涉在調查某公司涉及不法案件時洩密，遭檢方起訴，移審獲交保。調查局今晚說，林男7月17日已依法停職，後續將召開考績委員會從嚴議處，絕不寬貸。

台南地檢署今天發布新聞稿表示，林姓調查官因調查某綠能公司相關不法案件，自民國113年3月起，以法務部調查局內部查詢系統，調閱該公司及交易關係人個資、大額交易紀錄及財務金融資料，並儲存於隨身碟。

新聞稿提及，林男於113年5月將隨身碟提供予涉案綠能公司總經理秘書黃姓女子，任由黃女自行觀覽及複製，並儲存於公司配發的筆記型電腦內；該公司另名秘書陳姓男子因與黃女共用筆記型電腦，看見這些資料後，以手機拍攝為照片存檔，並提供友人郭姓男子觀覽，郭男亦以自己手機翻拍存檔。

檢方指出，林男等4人非法蒐集、處理個人資料，足以損害他人對於個資保有隱私利益，涉嫌違反個人資料保護法、洩漏國防以外秘密，檢察官偵查終結，依法提起公訴。

檢方表示，案由調查局主動立案發交中部地區機動工作站調查，並報請南檢檢察官指揮偵辦，林男於今年7月17日經台南地方法院裁定羈押禁見，調查局依法停職。

全案移審後，台南地方法院今天裁定林男以新台幣10萬元交保。調查局今天晚間表示，將於近期召開考績委員會從嚴議處，絕不寬貸。