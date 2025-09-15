快訊

這手機查出警官洩漏總統行程 再追出調查官洩密台鹽綠能資料給女秘書

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程機密資料，台南地院依違反個人資料保護法判刑6月，此案共犯為肯信餐飲集團董事長郭毓庭，因手機內出現台鹽綠能公司及公司關係人個人資料及交易紀錄翻拍照片，台南地檢署再查出調查官洩密。

據了解，郭毓庭是台鹽前董座陳啓昱同案被告，台南地檢署偵辦台鹽綠能案，從郭的手機發現賴清德總統不公開行程相關資料，另案偵辦洩密；保六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌被依國家機密保護法起訴，台南地院認定，國安局未將總統行程核定為國家機密，僅構成違反個資法。

台南地院今年6月將曹耿誌判刑6月、併科罰金20萬元，共犯郭毓庭無罪；52歲的郭是肯信餐飲集團董事長，也是越南台商會前會長，他為求掌握總統行程動態及會見政壇人士名單，從中判讀民進黨未來選戰方針或政策風向，冀能預先布局高雄市長選舉，維繫良好政商關係，請託曹協助。

檢方偵辦此案時，在郭的手機中竟然再發現台鹽綠能公司內部或公司交易關係人個人資料、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等翻拍照片，且疑似為檢調單位蒐證資料，循線追查；查出郭的資料翻拍台綠自前總經理秘書陳文龍的手機畫面，陳則是翻拍自公司所配發的筆記型電腦。

陳文龍承認去年5月下旬，在使用與黃姓女秘書共同的公司筆電時，發現相關資料，便用手機翻拍，帶給郭毓庭看；但黃女僅承認與陳有共同筆電，也承認去年4、5月間有與調查局台南市調查處新營站調查官林家齊碰面，但否認跟林取得相關資料。

案經台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今年7月間指揮調查局中部地區機動工作站偵辦，林在遭到收押後，承認犯行；林說明就是他查詢台鹽綠能公司內部相關資料，全數儲存於個人隨身碟，並在與黃姓女秘書碰面時，交由黃女複製拷貝，檢察官今天將4人提起公訴。

林家齊今天下午移審台南地院，法院表示，林承認將資料交付給黃女，黃女卻否認，兩人就交接相關電子檔案部分所述有出入歧異情形，尚待審理調查；惟斟酌林就案情相關具體供述情形，認為其滅證、串供可能性已有降低，裁定10萬元交保、且不得串滅證或與其他被告接觸、聯繫。

至於本案是否還有涉及行、收賄等金錢利益交換，其他不法犯行，南檢指出，目前偵結起訴4名被告是洩密與個資法部分，有無其他犯罪問題，將進一步調查釐清。

據接觸過林家齊的地方人士指出，林是籃球健將，平日形象陽光健康，在市調處辦案績效一直都是局裡前五名；該人士表示，林應該是為求表現，衝過了頭而踩到紅線，為辦案拿資料跟內部人士交換資料，而不是外界先前傳聞的涉及貪汙、有對價關係。

台南市調處調查官林家齊蒐集台鹽綠能公司資料，洩密給該公司前總經理女秘書，台南地院今下午裁定10萬元交保。記者袁志豪／攝影
台南市調處調查官林家齊蒐集台鹽綠能公司資料，洩密給該公司前總經理女秘書，台南地院今下午裁定10萬元交保。記者袁志豪／攝影

