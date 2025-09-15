屏縣長治鄉前後任鄉長涉貪發監執行 他用公款買阿妹演唱會商品判8年

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川分別在任內時因貪汙案遭法院判刑8年定讞，屏東地檢署啟動防逃機制，許玉秀在9月12日下午3時報到、古佳川在今天9月15日10時半到地檢署報到，兩人發監執行。

長治鄉前後任鄉長許玉秀、古佳川因貪汙案上周判決定讞後，屏東地檢署啟動防逃機制，屏東地檢署在9月10日下午接獲許玉秀案件、9月11日下午接獲古佳川確保執行通知，執行科主任檢察官與檢察官立即指示辦理限制出海出境處分等防逃措施，並指定許玉秀、古佳川分別到派出所報到時間，並核發傳票，傳喚兩人到案執行。

許玉秀在9月12日下午3時許到案、古佳川在今15日上午10時半到案，檢方訊問後，兩人均諭知發監執行。

許玉秀的案子纏訟多年，上周才判決定讞。9年前，長治鄉國王宮2016年2月舉辦「王爺奶奶回娘家」活動，許玉秀和丈夫、國王公副主委劉富榮及兒子劉信宏向多家廠商取得統一發票或空白免用統一發票收據，填寫不實商品、數量和金額，浮報活動經費支出，向屏東縣政府核銷活動補助款，分別詐得25萬餘元、2萬餘元不法所得。法院判許玉秀依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年。

古佳川則是在2020年至2021年期間，多次為支付個人訴訟律師費、網購張惠妹跨年演唱會周邊商品、替父親辦慶生餐會，要求下屬拿餐廳空白收據，不實填寫餐費金額，再向鄉公所核銷，不法所得5萬8350元。一、二審均依公務員利用職務機會詐取財物罪判古佳川8年徒刑，褫奪公權5年，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

屏東縣長治鄉20多年來，連3任的鄉長涉貪被判刑確定，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8月確定；接任民進黨籍前鄉長許玉秀貪汙案判刑8年，許玉秀羈押期間代理鄉長李新煌爆出在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，李僅代理7天，被判刑7年定讞；古佳川為無黨籍，一審宣判後遭停職，之後辭去鄉長一職，長治鄉長補選。

屏縣長治鄉前鄉長古佳川擔任鄉長時貪汙案法院判刑8年定讞，今上午到地檢署報到後，發監執行。圖／報系資料照
屏縣長治鄉前鄉長許玉秀貪汙案法院判刑8年定讞，她在9月12日下午3時許到地檢署報到後，發監執行。圖／報系資料照
鄉長 貪汙

