9月16日至18日想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今天必須返回台灣

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，他被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮等理由，聲請解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境至「沖繩」，但不准9月16日至18日的「東京行」，辜仲諒提抗告，最高法院今駁回抗告，全案確定。

辜仲諒主張，他是世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，於9月13日將前往日本沖繩參加隔日的U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮；同年月16日至18日應全日本野球協會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲指出，U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮是國際棒球盛事，他有親自出席的必要性，又世界棒總將於今年10月進行職務改選，他擬代表我國爭取連任「執行副會長」，選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的實效，為維護我國在國際棒壇地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，應有親自出席的必要性與急迫性。

高院考量賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務等，認為辜確實有親自出席必要，衡酌辜多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境具相當公益目的，因此准予辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海限制。

至於9月16日至18日的部分，高院認為辜提出赴東京要拜會「日本棒壇重要人士」一節，所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月世界棒總選舉結果，辜並沒有說明，且認為沒有必要而駁回。

辜仲諒針對「東京行」部分提抗告，最高法院認為限制出境、出海、科技監控等處分判斷，是事實審法院職權裁量事項，應由事實審法院衡酌具體個案訴訟進行程度、人權保障及公共利益的均衡維護等一切情形而為認定。

最高法院指出，高院裁定已經說明辜仲諒9月16日至18日前往東京拜會日本棒壇重要人士，難認有必要性的理由，並非單以辜此部分行程所涉生涯規劃或公益目的為斷，原裁定沒有明顯違反比例原則或有濫用裁量權的違法情形，也無理由不備或矛盾可言，認為辜抗告無理由。

中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）涉及澄清湖購地弊案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。圖／聯合報系資料照
日本 東京 行程 辜仲諒 限制出境

