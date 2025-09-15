婦接到拍賣通知才驚覺成連帶保證人 名下土地被兒拿去扺押借款800萬元

陳姓男子盜用陳母印章，用陳母名下土地羈押向人借800萬元，另因無法清償多筆債務，又以陳母為連帶保證人簽立1500萬元本票。陳母在土地要被拍賣時，才知道兒子闖禍並被連累。法官審理後，依行使偽造私文書罪、偽造有價證券罪，判陳男應執行有期徒刑4年6月。

判決指出，陳男為了要向王姓女子借到800萬元，對王女佯稱，他的母親可以作為連帶保證人，並以陳母名下的土地設定抵押權擔保。王女同意後，兩人在簽借款契約書（兼做借據）時，陳男指他的母親年紀大，且行動不便，無法親自到場，王女請陳男帶契約書回家，由陳母簽名或用印。

陳男實未經陳母同意或授權羈押土地向王女借錢，因此以不詳方式取得陳母身分證及土地所有權狀，並偷竊陳母印章，在借款契約書、申請印鑑證明委任書盜蓋陳母印章，再持委任書和陳母印章、身分證，向戶政事務所申請核發陳母印鑑證明。

陳男接著將借款契約書、陳母印鑑證明及陳母的印章、身分證、土地所有權狀，轉交王女公司不知情的余姓員工，蓋用陳母印章在土地登記申請書後，帶至地政事務所申請將土地設定擔保債權總金額1000萬元抵押權登記給王女。相關行政作業完成後，王女分4次共匯款650萬元給陳男。

陳男事後為清償積欠王女的各項債務，又與王女簽立還款協議書，謊稱陳母可為連帶保證人，在本經陳母同意下，在還款協議書盜蓋陳母印章，並簽立金額1500萬元本票交付王女。

王女因為陳男未依約清償債務，持還款協議書及本票向法院聲請支付命令，法院核發後，王女再以支付命令向法院聲請查封拍賣陳母土地。陳母接到拍賣通知，調閱土地登記申請書後，才知道兒子的作做作為並報案。