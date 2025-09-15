女子大年初一酒駕釀國道連環撞2死9傷 與死者家屬和解獲判緩刑

2023年除夕當晚，國道1號苗栗頭屋北向路段發生一起連環車禍，造成2死9傷，死者包括客運車駕駛及貨車女乘客；由於肇事轎車48歲陳姓女駕駛被查出有酒精反應，涉嫌酒駕釀禍，事後經與死者家屬達成賠償和解，獲判緩刑。

全案陳姓女於2023年除夕當晚在台中市家人住家喝完2罐調酒後，於大年初一凌晨開車載著當時16歲兒子上國道，欲北上返回桃園市，途經國道1號北向127.2公里處內側車道時，疑因酒駕失控自撞護欄後，引發後方車輛煞車閃避不及，釀連環撞導致2死9傷。

警方調查，陳女涉嫌酒駕失控自撞護欄後，其轎車打橫停擺在外側路肩及外側車道，導致後方蔡男駕駛的貨車、楊男駕駛的客運車及另3輛車撞上當場起火燃燒；楊男與蔡男車上乘客許女均因火燒車全身嚴重燒傷碳化、熱休克不治死亡，陳女酒測值超標達0.34mg/l。

苗栗地院法官日前審理，認為陳女心存僥倖導致酒駕失控自撞，應對2名死者結果負責；但考量她自首且與死者楊男、許女家屬達成和解各賠償180萬、200萬，死者家屬願意寬恕。

最後，法官依不能安全駕駛致死罪判處陳女有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，及接受法治教育5場次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康