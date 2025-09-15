快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

聽新聞
0:00 / 0:00

養生館女老闆花1萬買通務農男和大陸妹假結婚 賠了夫人又折兵

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一家養生館林姓女老闆為了讓其在大陸的胞妹來台灣長期打工賺錢，竟花1萬元買通簡姓男子與其妹辦理假結婚，卻被移民署識破，不僅林妹無法入境，林女和簡男也被移送法辦，彰化地方法院更依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，將2人各判刑6月，緩刑2年，並各需向公庫支付5萬元。

判決書指出，林女今年1月以1 萬元代價，要簡男到大陸福建省與林妹辦理登記結婚後，簡男2月即持福建省核發的結婚公證書，向移民署中區事務大隊彰化縣服務站申請讓林妹入境團聚，但經過移民署審查時，簡男與林妹面談時無法交代清楚雙方家庭背景、交往過程等，面談未通過審核，林妹無法順利入境台灣，林女和簡男還被移送法辦。

法官審酌簡男與林妹的假結婚因被識破，尚未發生入境結果，且林女與務農的簡男均坦承犯行，將2人各判刑6月，緩刑2年，並各需向公庫支付5萬元，簡男1萬元所得也需沒收。

彰化縣一家養生館林姓女老闆為了讓在大陸的胞妹來台灣打工賺錢，竟花1萬元買通簡男與其妹辦理假結婚，卻被移民署識破移送法辦遭判刑。記者林宛諭／攝影
彰化縣一家養生館林姓女老闆為了讓在大陸的胞妹來台灣打工賺錢，竟花1萬元買通簡男與其妹辦理假結婚，卻被移民署識破移送法辦遭判刑。記者林宛諭／攝影

移民署 假結婚

延伸閱讀

跨國扒手又入境 警在九份安排誘餌逮3嫌 其中1人還涉犯竊案

掃碼支付、隨身翻譯…北京旅遊展 體驗便利入境遊

博士男涉規避替代役徵集 二審認罪獲緩刑

遺棄榮民致死被判7年 她躲大陸23年…化名返台「這原因」被抓了

相關新聞

北檢為保全證據搜索龔益霆住處 涉下藥性侵偷拍下午移送複訊

藝人江祖平控訴前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，此案移轉管轄至台北地檢署，今檢察官為保全...

台鹽綠能案偵辦期間 市調處調查官竟蒐集公司情資洩密總經理女秘書

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊被控違法蒐集洩露個人資料，涉犯違反個資法與洩漏國防以外秘密等罪，檢方查出林蒐集的公司...

新北泰山清潔隊班長被控帶頭玩牌 遭環保局記過懲處

新北市泰山區清潔隊機動班林姓班長有將近20年資歷，被指控在上班時段揪同事聚眾打牌，休息室淪為賭場。隊員出門執勤時，他在辦...

養生館女老闆花1萬買通務農男和大陸妹假結婚 賠了夫人又折兵

彰化縣一家養生館林姓女老闆為了讓其在大陸的胞妹來台灣長期打工賺錢，竟花1萬元買通簡姓男子與其妹辦理假結婚，卻被移民署識破...

桃園龜山樣品屋大火 禾聯特助遭控隱匿逾期、罔顧人命

桃園建案「禾悅花園」樣品屋上個月26日發生大火，由於是木造結構，延燒迅速，消防局出動22車、60人前往灌救，所幸無人傷亡...

「司改走讀」釀8警傷…黃國昌等3人經通知未到 警：依法函送

民眾黨上月底舉辦「司法改革、公民走讀」活動與警方爆發衝突，造成8名員警受傷，黨主席黃國昌等3人被控違反集會遊行法、妨害公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。