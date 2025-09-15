養生館女老闆花1萬買通務農男和大陸妹假結婚 賠了夫人又折兵

彰化縣一家養生館林姓女老闆為了讓其在大陸的胞妹來台灣長期打工賺錢，竟花1萬元買通簡姓男子與其妹辦理假結婚，卻被移民署識破，不僅林妹無法入境，林女和簡男也被移送法辦，彰化地方法院更依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，將2人各判刑6月，緩刑2年，並各需向公庫支付5萬元。

判決書指出，林女今年1月以1 萬元代價，要簡男到大陸福建省與林妹辦理登記結婚後，簡男2月即持福建省核發的結婚公證書，向移民署中區事務大隊彰化縣服務站申請讓林妹入境團聚，但經過移民署審查時，簡男與林妹面談時無法交代清楚雙方家庭背景、交往過程等，面談未通過審核，林妹無法順利入境台灣，林女和簡男還被移送法辦。