江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，對她下藥性侵偷拍，台北地檢署今上午指揮台北市婦幼警察隊，搜索龔益霆的北市住處，中午帶回龔益霆詢問調查。

江祖平上網貼文指控遭龔益霆下藥性侵偷拍，士林地檢署剪報分案調查，認無管轄權，陳請台灣高等檢察署審核，高檢署核轉北檢；北檢分案，指派婦幼保護專組檢察官偵辦，今上午指揮北市婦幼隊搜索龔住處，中午帶回龔詢問中。

江祖平接受鏡週刊訪問表示，她不喜歡性生活，但多次遭龔益霆強迫，一次聚會後身體不適，被灌鎮定劑昏迷，醒來驚覺遭性侵，龔揚言偷拍影片有備份，她要求對方道歉未果，只好在社群求救，很擔心影片外流。