台鹽綠能案偵辦期間 市調處調查官竟蒐集公司情資洩密總經理女秘書

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊被控違法蒐集洩露個人資料，涉犯違反個資法與洩漏國防以外秘密等罪，檢方查出林蒐集的公司資料就是台鹽綠能公司，且洩密對象就是該公司前總經理女秘書；台南地檢署今日偵查終結，將林依違反個資法及洩密罪提起公訴。

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭聆苓今年7月間指揮調查局中部地區機動工作站偵辦此案，林家齊於7月17日被羈押禁見停職，檢方今天偵結起訴並將此案移交台南地院審理，法院下午將開庭審理林是否續押或交保。

起訴書指出，林家齊去年3月19日起為情蒐台鹽綠能股份有限公司關係人所涉不法案件相關事證，創設案由案號後，對內線上申請授權，取得調查局內部查詢系統查詢權限共計90日。

林家齊自去年3月19日起至年6月14日止，接續查詢台鹽綠能公司內部或其公司交易關係人個人身分證統一編號、親等、董監事歷史紀錄、大額交易紀錄等非公開個人資訊，並自去年4月24日至去年5月30日止期間內，在其台南市住處編輯製成檔名「待查獵鷹」WORD文件檔。

林家齊之後將蒐集或查詢所取得案件關係人個人資訊，包括「待查獵鷹」WORD檔、另一間公司以及台鹽綠能公司關係人等人大額交易查詢結果EXCEL檔，全數儲存於個人隨身碟內。

林家齊明知隨身碟內資料均屬他人非公開個人訊息或金融財務資料，且台鹽綠能公司相關人員涉嫌不法案件，自2021年起即已啟動偵查，去年5月間屬尚未偵結狀態；其相關資料足生影響於案件整體蒐證與發展，應不得洩漏偵查中應秘密文書或消息與他人。

但林家齊仍於去年5月間，在台南市歸仁區歸仁大道101號「台南三井OUTLET」購物中心內，提供隨身碟給台鹽綠能前黃姓總經理秘書，容任黃女得以自行觀覽或拷貝資料；黃女將檔案儲存於黃女與陳姓前總經理秘書所共用、公司所配發的筆記型電腦內。

陳在去年5月下旬，在辦公室內使用該筆記型電腦時，見到相關檔案，逐一用手機翻拍，並在同月29日前往郭姓男友人高雄左營區住處，將翻拍照片與郭一起瀏覽查看，確認資金流向，郭也再用手機翻拍資料。

案經檢調搜索偵辦，偵訊時，林家齊承認相關犯罪事實，曾將存有相關個資的隨身碟提供給黃女。黃女承認與林家齊曾於去年4、5月間碰面，在公司有與陳姓秘書共用的筆記型電腦。陳則承認全部犯行，郭姓男子則承認有翻拍陳手機的資料，是陳主動提供給他看的。

檢方指出，林家齊所為，涉犯刑法公務員洩漏國防以外秘密罪與個資法中公務機關非法利用個人資料罪，一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請法院從一重論斷；另三人分別涉嫌個資法中非公務機關非法蒐集個資、處理或利用他人個資等罪嫌，今日均提起公訴。

檢方請法院審酌，林家齊擔任調查人員多年，竟對外洩漏偵查中案件重要關係人個人資訊及相關證據資料，實屬不該，然於在押期間承認犯行並具悔意，犯後態度尚可；陳姓男子自始對於所涉犯行及情節經過均坦承不諱，足證其犯後已知悛悔、態度良好，建請斟酌量處適當之刑。