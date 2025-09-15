新北泰山清潔隊班長被控帶頭玩牌 遭環保局記過懲處

新北市泰山區清潔隊機動班林姓班長有將近20年資歷，被指控在上班時段揪同事聚眾打牌，休息室淪為賭場。隊員出門執勤時，他在辦公室內吹冷氣補眠，畫面全遭人拍下爆料。另被檢舉涉嫌用公務車接送小孩、浮報加班費。

對此，新北市環保局回應，泰山區清潔隊隊員遭檢舉於勤務完畢的時間玩牌及勤務中睡覺一案，接獲反映後隨即啟動調查，確認林姓班長有違反工作規則，依清潔隊員工作規則記過2次處分，其餘涉案同仁記過1次，並扣發清潔獎金。

另檢舉提及公務車私用及加班打卡不實等情事，環保局表示，政風室2023年接獲檢舉就即刻調查，未發現有類似的異常情事，遭檢舉的隊員近期出勤狀況正常，無公務車異常使用狀況。