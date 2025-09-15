快訊

誤以為挨罵「衝三小」…假釋犯狂揮刀害雞排店老闆喪命 判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

毒品假釋犯陳瑋前年到桃園市中壢區某KTV歡唱，誤以為與余姓雞排店老闆、友人挑釁「衝三小（台語）」而起衝突，他拿彈簧刀朝余的朋友揮砍，余上前阻止卻被刺中左胸，失血過多當場死亡，最高法院依殺人、傷害等罪判處無期徒刑，全案定讞。

陳瑋（30歲）曾因販賣第三級毒品遭判刑5年2月定讞，執行至2022年1月26日假釋出監；余死亡時僅26歲，生前經營雞排攤生意有成，有數家分店，和劉姓未婚妻原訂2024年結婚。

陳瑋與友人和余、余的友人謝姓男子一方互不相識，2023年11月19日凌晨分別在KTV的不同包廂消費。同日清晨6點10分，陳在KTV大門口前，誤認謝以「衝三小（台語）」挑釁，先以右手揮擊謝的頭部，謝以右拳反擊，陳取出隨身攜帶的彈簧刀朝謝的頸部、頭部揮擊數次，謝負傷。

余看到朋友被攻擊，急忙上前阻止將陳推倒，陳起身後拿刀往余的左下腹、左側胸部分別猛力刺擊1下，余因左心室、心尖遭彈簧刀刺穿，胸腔出血約1950毫升，當場死亡。

桃園地院國民法官庭一審審理時，陳瑋就攻擊謝的部分坦承不諱，國民法官庭認定構成刑法傷害罪。陳雖承認攻擊余，但否認有殺人犯意，但國民法官庭依陳攻擊的動作、部位、深度，確認他刺擊余時力道猛烈，幾近將彈簧刀的刀刃完全刺進他腹腔、心臟，且彈簧刀刀鋒尖銳，刀刃帶有鋸齒，認定陳犯殺人罪。

陳瑋在攻擊完余後，丟棄彈簧刀，撿拾散落的包包、拖鞋，從容搭車離開，沒有酒醉的樣子，國民法官庭也認為他意識清楚。一審認為陳瑋在假釋期間只因一句不確定的話語就拔刀殺、傷人，視他人生命為無物，天理難容，被害家屬也表示無法原諒他，因此判他無期徒刑。

台灣高等法院二審維持國民法官庭的見解及判決，仍判陳無期徒刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

余姓男子與友人到中壢一家KTV歡唱，在門口與人起衝突，雙方混戰，余遭毒品假釋犯陳瑋持彈簧刀捅死。記者周嘉茹／翻攝
假釋 殺人 國民法官 無期徒刑

