老翁有傘還在超商偷走別人的傘 法官判有罪：造成他人不便不應該

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

沈姓老翁在超商內偷走黃姓女子的雨傘，落網後否認犯行。法官監視器畫面認定他就是小偷，並發現老翁自己有傘，卻又偷別人的傘，造成黃女雨天不便很不應該，判拘役8日，可易科罰金8000元。全案可上訴。

判決指出，沈姓老翁去年12月14日傍晚，在基隆市一家7-11超商內，偷走黃姓女子暫放在櫃台旁，價約200元的直立雨傘，得手後離開超商。

警方接獲黃女報案後，依據超商及道路監視器，查出沈姓老翁身分，通知到案說明。老翁在警方詢問及檢察官偵訊時，都否認有拿走別人的雨傘，但檢察官依據相關事證，認定他涉案，並依竊盜罪嫌起訴。

基隆地方法院法官審理後指出，沈姓老翁雖然否認犯案，但依據黃女的證述內容，以及監視器影像截圖、現場照片，可知監視器拍到的嫌犯穿著、身形特徵，都與他相同，足認是偷走黃女雨傘的人，應依竊盜罪科刑。

法官說，沈姓老翁犯罪時已87歲，依刑法規定得減輕其刑。審酌老翁並未坦承犯行，且行竊時，手上已有雨傘，仍竊取他人雨傘，除造成被害人財產損失，更造成被害人不便，加上老翁過去有多次竊盜前科，兼衡竊得財物價值、無業、家境貧寒等情狀，處拘役8日，如易科罰金以1000千元折算1日。

沈姓老翁在超商內偷走黃姓女子的雨傘，法官發現老翁自己有傘，卻又偷別人的傘，造成黃女雨天不便，判拘役8日，可易科罰金8000元。聯合報資料照
沈姓老翁在超商內偷走黃姓女子的雨傘，法官發現老翁自己有傘，卻又偷別人的傘，造成黃女雨天不便，判拘役8日，可易科罰金8000元。聯合報資料照

