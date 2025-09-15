不給2月大男嬰喝奶還打到骨折 狠父母判刑得入監

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、成長明顯遲滯，直到社工發覺有異，通報後蔡男、潘女惡行才曝光，高雄高分院審理後，依妨害幼童發育罪，判蔡男2年半徒刑；潘女判刑1年6月，得易科罰金部分則判8月。可上訴。

今年2月間，社工陪同男嬰施打預防針，發現男嬰體重過輕，5個月內體重僅增加0.86公斤，且有營養不量、成長遲緩等狀況，轉診至高醫急診後，診斷發現男嬰額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷，懷疑他受到虐待，隨即啟動兒虐通報。

警方調查後，發現蔡男、潘女去年9月生下幼子後，卻未按時餵奶給2個月男嬰，使男嬰長期處於飢餓狀態，甚至害男嬰被熱湯燙傷。

今年1月間，蔡男不滿男嬰哭鬧，竟動手毆打男嬰，導致男嬰胸部出現骨折。此外，兒子就寢時，蔡男也沒注意到床鋪沒有柵欄預防，將男嬰放在高約50公分、四周卻未設圍欄床鋪邊緣，害男嬰墜落地面，造成頭部出血、骨折等傷勢。

檢方調查後，認定蔡男、潘女對男嬰施虐，依傷害、妨害兒童發育等罪起訴，橋頭地院審理時，發現鑄下大錯的兩人才坦承未照顧好男嬰。

橋頭地院依妨害幼兒發育、傷害等罪，合併判處蔡男有期徒刑2年6月，潘女則依傷害、過失傷害等罪，判刑3月至6月，合併判8月徒刑，均得易科罰金，妨害幼童發育部分則判1年6月。

兩人不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭斥責蔡男、潘女身為父母及主要照顧者，本應愛護幼子，善盡照顧未成年子女之責，竟不顧男嬰年幼，身心發展尚未健全，故意以未按時餵奶方式凌虐甲童，甚至出手毆打，原審量刑無誤，駁回兩人上訴。可上訴。

