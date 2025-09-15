快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

聽新聞
0:00 / 0:00

不給2月大男嬰喝奶還打到骨折 狠父母判刑得入監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、成長明顯遲滯，直到社工發覺有異，通報後蔡男、潘女惡行才曝光，高雄高分院審理後，依妨害幼童發育罪，判蔡男2年半徒刑；潘女判刑1年6月，得易科罰金部分則判8月。可上訴。

今年2月間，社工陪同男嬰施打預防針，發現男嬰體重過輕，5個月內體重僅增加0.86公斤，且有營養不量、成長遲緩等狀況，轉診至高醫急診後，診斷發現男嬰額頭及下巴瘀傷、左腳有陳舊性燙傷，懷疑他受到虐待，隨即啟動兒虐通報。

警方調查後，發現蔡男、潘女去年9月生下幼子後，卻未按時餵奶給2個月男嬰，使男嬰長期處於飢餓狀態，甚至害男嬰被熱湯燙傷。

今年1月間，蔡男不滿男嬰哭鬧，竟動手毆打男嬰，導致男嬰胸部出現骨折。此外，兒子就寢時，蔡男也沒注意到床鋪沒有柵欄預防，將男嬰放在高約50公分、四周卻未設圍欄床鋪邊緣，害男嬰墜落地面，造成頭部出血、骨折等傷勢。

檢方調查後，認定蔡男、潘女對男嬰施虐，依傷害、妨害兒童發育等罪起訴，橋頭地院審理時，發現鑄下大錯的兩人才坦承未照顧好男嬰。

橋頭地院依妨害幼兒發育、傷害等罪，合併判處蔡男有期徒刑2年6月，潘女則依傷害、過失傷害等罪，判刑3月至6月，合併判8月徒刑，均得易科罰金，妨害幼童發育部分則判1年6月。

兩人不服再上訴，高雄高分院審理後，合議庭斥責蔡男、潘女身為父母及主要照顧者，本應愛護幼子，善盡照顧未成年子女之責，竟不顧男嬰年幼，身心發展尚未健全，故意以未按時餵奶方式凌虐甲童，甚至出手毆打，原審量刑無誤，駁回兩人上訴。可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

骨折 社工 體重 未成年

延伸閱讀

家人最適當的親密程度如何拿捏？ 人生發展階段，父母何時該放手？

Lulu陳漢典閃婚玖壹壹父母竟先知道！豪送18萬 她1舉動被嗆：不會做人

嘉義市區大客車撞死7旬婦 檢警相驗嚴重骨折創傷死亡

男大生和國中小女友發生二次性行為 女方父母震怒求償百萬未果

相關新聞

老翁有傘還在超商偷走別人的傘 法官判有罪：造成他人不便不應該

沈姓老翁在超商內偷走黃姓女子的雨傘，落網後否認犯行。法官依監視器畫面認定他就是小偷，並發現老翁自己有傘，卻又偷別人的傘，...

台南市調處調查官涉與光電業者密切往來 違法洩個資南檢今起訴

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊被控違法蒐集洩露個人資料，涉犯違反個資法與洩漏國防以外秘密等罪，檢方認為林家齊有串滅...

不給2月大男嬰喝奶還打到骨折 狠父母判刑得入監

高雄蔡姓男子和潘姓妻子不滿2個月男嬰哭鬧不止，涉嫌施虐將幼子打到骨折，還刻意未按時餵牛奶，害男嬰營養不良、成長明顯遲滯，...

民進黨台南市黨部黨工冒名申貸、訂餐38次 檢上訴法院改判6月

在民進黨台南市黨部任職的李姓男子，以黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義申請貸款，還冒用王的名義跟北中南多家餐廳、酒店訂餐...

徐巧芯控「無良公關」抹黑組建網軍 粉專管理員查證不足起訴

臉書粉專「無良公關」被控在2022九合一選舉期間，張貼出處不詳的「網軍建置計畫企劃書」文件中疑有偽造當時登記台北市議員候...

外公過世孫到靈堂嗆聲爭遺產 惹惱外婆被拔千萬繼承權

通常為了爭取遺產而鬧翻，多以第二代的子女為主，但因為有代位繼承的規定，孫子輩也可能加入戰局，這個狀況就發生在北市，在北投有多筆土地的許姓地主，多年前過世後遺體擺放家中設置靈堂治喪，未料在頭七之日，翁姓外孫回家祭拜後，不顧隔壁房間還擺著外公遺體，竟囂張槓上大伯稱「我可以繼承過世母親的應繼分遺產，可以分上千萬，少奮鬥幾十年，你們別想獨吞」，此舉惹怒地主之妻、也是翁的外婆，之後兩度預立遺囑要把遺產都給長子，還交代子孫輩一毛錢都不給翁姓外孫。 數年後地主之妻過世，翁姓外孫為了爭取總值2億餘元的遺產，將大伯告上法院，除了主張外婆的遺囑無效外，還要把土地變賣款項支付他2千餘萬，其餘已經過戶的土地也要撤銷繼承登記，但子孫輩的一番證詞，卻讓翁討遺產失敗外，甚至連繼承權都丟了，翁姓外孫為何也是繼承人？僅是不孝言論就會丟了繼承權？聯合報數位版法律快譯通專欄，將為讀者詳解代位繼承與喪失繼承權細節，歡迎訂閱分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。