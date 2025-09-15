民進黨台南市黨部黨工冒名申貸、訂餐38次 檢上訴法院改判6月

在民進黨台南市黨部任職的李姓男子，以黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義申請貸款，還冒用王的名義跟北中南多家餐廳、酒店訂餐38次，讓王不斷收到簡訊、電話詢問，不堪其擾；台南地院一審依違反個資法判刑2月，檢察官不服提起上訴，地院二審改判6月定讞。

王姓男子同時提出侵權行為損害賠償民事告訴，李姓男子原本在刑事庭審理均認罪，民事庭又改口表示，檢察官所憑證據是以網路及裝置之IP位置互相印證推論，沒有直接證據證明，他在刑事程序中認罪，僅是出於節約司法資源並早日恢復寧靜生活考量。

李姓男子指出，他並沒有相關行為，即使法院認定他有，這些行為並不會讓王受到名譽權及信用權侵害，其資訊隱私自決權所受損害亦屬輕微，王也沒有受到任何辱罵或批評；這些行為至多僅對王造成不便，難認有嚴重侵害，且他已於刑事判決受有遠超平均重刑。

法院認定，李姓男子於民事庭審理時翻異前詞，為臨訟卸責之詞，並不足採；考量李冒用王個人資料，向貸款機構行申請貸款2次，另向餐飲機構訂位，次數多達38次，已使王陷於不堪其擾情境，堪認王精神確實受相當大痛苦，判決李應賠償精神慰撫金40萬元。

刑事二審判決書指出，在民進黨台南市黨部任職的42歲李姓男子，2023年11月23日上午10時許，在黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義上網申請貸款，並留下王的姓名、電話；同日下午1時許，再次冒用王的名義申貸，留下姓名、電話、地址、汽車車號。

2023年11月25日、26日，李姓男子再用他人手機上網，在網路訂位平台冒用王姓男子，在台北市、台中市、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣多處知名餐廳、牛排館、鐵板燒、火鍋店、豬排店、壽司店與高級酒店等餐飲機構密集訂位，共38次留下王的姓名、電話。

王不斷遭到貸款機構及餐廳簡訊、電話，不堪其擾，報警提告；檢方偵訊時，李姓男子否認冒用王的名義申貸及非法利用個資，辯稱僅有IP位址無法證明王的指控。台南地院審理時，李改口承認犯行，但仍未能與王姓男子達成和解，賠償損害，取得諒解。

法院審酌，李利用王個人資料，對王的日常生活及社會活動造成干擾，所為非是，其涉犯偽造文書及違反個資法屬一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，從一重非法利用個人資料罪處斷，依違反個資法判刑2月；台南地檢署檢察官認為量刑過輕，提請上訴。