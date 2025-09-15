快訊

徐巧芯控「無良公關」抹黑組建網軍 粉專管理員查證不足起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

臉書粉專「無良公關」被控在2022九合一選舉期間，張貼出處不詳的「網軍建置計畫企劃書」文件中疑有偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、登記台北市長候選人蔣萬安的簽名，管理員等人挨告違反選罷法。台北地檢署2度不起訴，案經再議發回續查，檢方3度偵查後認定，粉專管理員陳冠宇查證程度不足，違反選罷法意圖使人不當選等罪起訴，其餘3人不起訴。

起訴指出，陳冠宇2022年11月9日晚上8時許，在無良公關粉專發布此文件，涉不實指摘「本粉專收到獨家的爆料，內部流出一份國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人的計畫書！」涉傳遞不實事項及謠言，損害個人名譽、社會評價，影響選民投票給徐巧芯、蔣萬安意願。

該文件內容包含「建請重點針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」，「縣市長候選人進攻計畫：空戰力18-29歲青年選民之青睞，操作網路社群對縣市長候選人發起攻擊、製造網路口水戰，建議找「狗仔」跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黒金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值」等。

陳冠宇辯稱，文件來源是臉書帳號「張俊傑」私訊連結，連結內容是臉書帳號「李思伶」當天下午5時許張貼此文件，他查證方式是詢問網友「張俊傑」，且有點入「李思伶」的臉書但沒看到資料就沒有向「李思伶」查證。

檢方追查，「張俊傑」傳訊息給陳稱要「爆料」，陳訊息詢問「你的消息來源是怎麼拿到的？」、「確定是真的嗎？」，「張俊傑」則回「國民黨有人謝出來的」、「好多人都在轉了」

檢方認為，陳冠宇經營此自媒體粉專主要是評論時事、政治，發表此貼文正值選舉前夕，應有較周密且嚴謹的查證義務，且熟稔臉書功能，應可知「李思伶」是無資料的幽靈頁面，又與身分不詳的「張俊傑」對話簡短，認定查證程度明顯不足，有重大輕率之惡意，違反修正後公職人員選舉罷免法「意圖使人不當選」等罪嫌，依法起訴。

陳發文前數小時，此文件已在臉書等網站張貼，顯見文件確有其他出處來源，難認定陳涉偽造文件；粉專管理員之一的張朝龍，及在文章下留言插畫家謝立聖、醫師杜承哲涉轉發、留言獲不起訴處分。

國民黨立委徐巧芯，遭「無良公關」粉專發布不實訊息，影響選民投票給徐的意願。圖／報系資料照
國民黨立委徐巧芯，遭「無良公關」粉專發布不實訊息，影響選民投票給徐的意願。圖／報系資料照

