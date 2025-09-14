快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

AI合成假冒醫師推銷產品！輔大醫院怒轟詐騙業者：已提告蒐證

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

AI生成技術濫用問題日益嚴重，輔仁大學附設醫院今嚴正聲明，指出有不法業者盜用醫院拍攝照片，並以AI合成醫師郭俊亨影片，冒名推銷「逆糖錠」與「日本靜脈曲張膏」等產品，甚至設立假粉絲專頁，誤導民眾購買。院方強調，郭俊亨與相關產品、公司毫無關聯，相關影音與帳號均屬偽冒，醫院已蒐證，將依法提告

輔大醫院表示，近期陸續發現有假冒粉專如「郭醫師－逆糖錠」等，違法使用院方場景與醫師郭俊亨肖像，透過AI深偽合成技術製作假影片，企圖混淆視聽，誘導消費者上當。除郭俊亨本人遭假冒外，院方也曾被冒用名稱製作如「輔大醫院－日本靜脈曲張膏」粉專。

對此，醫院已向社群平台檢舉，並呼籲民眾勿輕信來源不明的宣傳資訊。院方強調，所有官方資訊與影音僅會透過醫院官網、Facebook與YouTube頻道發布，其他任何平台皆非授權管道。

輔大醫院痛批，不法業者行為已涉侵害醫師個資與名譽、違反著作權法，甚至涉嫌詐欺、偽造文書等刑責，目前已全面蒐證，並將對相關行為依法提告，要求業者立即下架廣告與影片，以免加重違法行為。

院方也提醒民眾，若對醫療資訊來源有疑慮，應以醫院官網或官方粉專私訊查證。隨著AI詐騙手法不斷翻新，醫界與民眾都需提高警覺，避免受騙上當。

輔大醫院外觀。圖／聯合報資料庫
輔大醫院外觀。圖／聯合報資料庫

輔大醫院表示，近期陸續發現有假冒粉專如「郭醫師－逆糖錠」等，違法使用院方場景與醫師郭俊亨肖像，透過AI深偽合成技術製作假影片，企圖混淆視聽。圖／輔大醫院提供
輔大醫院表示，近期陸續發現有假冒粉專如「郭醫師－逆糖錠」等，違法使用院方場景與醫師郭俊亨肖像，透過AI深偽合成技術製作假影片，企圖混淆視聽。圖／輔大醫院提供

醫師 影片 提告 詐騙 輔大醫院 靜脈曲張

AI合成假冒醫師推銷產品！輔大醫院怒轟詐騙業者：已提告蒐證

AI生成技術濫用問題日益嚴重,輔仁大學附設醫院今嚴正聲明,指出有不法業者盜用醫院拍攝照片,並以AI合成醫師郭俊亨影片,冒...

