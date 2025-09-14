台南安平警路檢 同一地點一晚連續逮捕3人酒駕

台南市警第四分局昨天晚間在安平區執行酒後駕車路檢勤務，竟在同一路口短時間內接連查獲三起酒駕案件；警方當場對3名駕駛人酒測，並依酒駕現行犯逮捕移送及依違反道路交通管理處罰條例舉發，交通工具亦依法查扣移置保管，展現「酒駕零容忍」的執法決心。

第四分局指出，截至今日，已主動查獲酒駕案件共計135件、毒駕19件，顯示仍有部分駕駛人在安平區仍心存僥倖，忽視法令規範與公共安全；警方將不定期規劃酒駕路檢勤務外，並保持24小時不間斷查緝作為，。

此外，今年針對「路口不停讓行人」、「非號誌路口未依規定停車再開」、「人行道違停」及「道路障礙」等違規項目，轄區累計取締2048件，呼籲民眾遵守法令，共同維護交通安全，勿心存僥倖。

對於一晚在同一路口查獲3起酒駕案件，警方將深入飲酒場所、名勝古蹟、學校與社區據點，宣導「酒後不開車」「酒後找代駕」等交通安全觀念，務求從源頭降低酒駕發生率。

分局長曹儒林呼籲，9月為交通部推動的「交通安全月」，今年度主題為「人本交通－停讓文化」，提醒駕駛人除應恪守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，更要在路口減速慢行、禮讓行人，營造友善的用路環境，確保行人及所有用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康