犯罪還怕別人不知？網分享「騙吃麥當勞漢堡偏方」 律師：妥妥的詐欺罪
貪小便宜要小心觸法！有網友在社群Threads上分享「麥當勞蹭蹭偏方」，表示自己會到麥當勞門市「買兩個以上套餐」，然後買完後約半小時後再返回門市，出示收據向店員表示少了一份餐點，店員通常就會再補一個給你，文末並強調已用這招得手8次「成功率100%」；對此，律師朱立偉在粉絲專頁「雷丘律師就決定是你了」指出，這種行為是「妥妥的詐欺罪，還上網自白！」，現代的人真勇敢！
根據這位網友的「偏方」，他表示，「去現場門市買麥當勞，不管你買什麼套餐，盡量是兩套以上」，「買完後大約半小時之內回去(記得，不能在現場等，要假裝不在現場)，然後把想要吃第二次的東西先拿起來，拿起來後回去拿著收據，去跟店員說剛剛裡面沒看到，請他再補一個」，藉此就可以免費再多拿一份漢堡，該網友更宣稱成功率8/8 (成功率100%)。
貼文一出引發議論，有人留言說，「這不是偏方這是犯罪」、「這年頭的人很奇怪，做壞事還怕別人不知道？」，也有人發現該網友常分享遊走法律跟道德邊緣的「偏方」，還有一篇是「把壽司餐盤踢到桌下，讓店家少算食用盤數」等等。
而律師朱立偉也從三點分析這行為已經違法：
一、《刑法》第339條的詐欺取財罪，只要施用詐術，造成對方誤信，進而交付財物就符合，「這位仁兄的行為完全符合施用詐術」，讓對方誤認之前少放一個套餐，進而交付漢堡餐的詐欺取財要件。
二、很多人以為沒有騙到錢就不算詐欺了，但其實《刑法》第339條有第2項: 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。比如一般餐廳是後結帳的，結帳時騙店員「其他店員來結過帳了」然後閃人，這個吃到餐點但沒付錢的利益，就是財產上的不法利益。
三、《刑事訴訟法》第228條第1項有規定，檢察官因其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。詐欺罪是非告訴乃論的，所以不需要什麼當場抓包報警，地檢署看到貼文就可以開始偵查囉。
