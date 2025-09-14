快訊

不顧保護令！他騙鎖匠開門闖前女友住處「剪破衣服」 法官就判拘役50天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曹姓男子不顧法院核發保護令，命他遠離前女友住處至少50公尺，用屋內貓咪有狀況，他忘記帶鑰匙，騙鎖匠協助開鎖後進屋，剪破前女友的衣服。法官審理後，依違反保護令罪處拘役50天，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，曹男的前女友聲請保護令，法官去年7月29日核發民事通常保護令，裁定曹男不得對前友友實施身體或精神不法侵害，不得對前女友有騷擾行為，並應遠離前女友的居住處、工作場所至少50公尺，保護令有效期間為2年。

曹男明知保護令內容，去年10月25日上午10時許，對不知情的陳姓鎖匠佯稱，家裡的貓咪生病，而他又忘記帶鑰匙，鎖匠誤信後，開啟曹男前女友住處的開啟。

曹男進屋後，用剪刀剪開前女友1件衣服的肩線，導致無法穿著。曹男的前女友回家時，鄰居告知有人進入她家，後來又看到衣服毀損提告。

基隆地檢署檢察官調查後，認起訴曹男涉嫌侵入住宅、毀損及違反保護令罪，並因屬單一犯意觸犯數罪，為想像競合犯，請法官從重以違反保護令罪嫌處斷。

基隆地方法院法官審理後指出，曹男為智識正常成年人，自當知道人際衝突應依理性平和方式解決。曹男無視法院依法核發民事通常保護令效力，更故意違反，行為不當，不應輕縱。念其犯後坦承犯行，尚知悔悟，參酌犯罪動機、目的、手段、前無犯罪紀錄、對被害人危害程度暨教育程度、經濟狀況等情狀，判處拘役50天，如易科罰金以1千元折算1日。

曹男違反保護令命他遠離前女友住處至少50公尺規定，騙鎖師開鎖後進屋，持剪刀剪破前女友的衣服。基隆地院法官審理後，依違反保護令罪處拘役50天，可易科罰金。聯合報資料照
