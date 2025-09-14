快訊

曾參與經國號戰機開發 台東翁拋家棄子35年…老年下場曝「遭女兒提告」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台東曾參與IDF經國號戰機研發的七旬老翁，35年前拋棄妻兒離家出走，年老後仰賴每月5446元國民年金生活，他女兒認為父親從小拋家棄子，提告要求免除扶養義務，台東地院審理後，認為老翁年輕時確實未盡父親責任，判准女兒訴求，不用扶養父親。可抗告。

裁定指出，老翁於民國70年10月和盧姓妻子成婚，兩人先後生育2名女兒，老翁在IDF經國號戰機設計團隊工作，收入穩定，但從女兒出生後，每月卻僅願意拿出100元給盧女養家，即便女兒出生，他最多也僅拿出300元。

民國78年間，老翁自請離職後，就未曾給家人生活費，隔年全家搬到台中潭子租屋，老翁甚至於搬家後離家出走，盧女被迫一個人扛家計，藉著賣保險、賣車的微薄收入撫養女兒長大，因買不起熱水器、冷氣，冬天時甚至得跟房東借熱水，一家人才能洗上熱水澡。

貧困壓力下，大女兒年輕時不幸早逝，小女兒因家庭生活貧苦，加上姊姊離世，身心都飽受煎熬，近年因老翁年邁，女兒認為父親從生下她們後從未給予關心，不願負擔年邁父親的扶養費用，提告要求免除扶養義務。

台東地院審理時，盧女出庭證稱，前夫自離家後從不曾支付生活費或探視子女，女兒從出生到成年，都是靠她微薄收入跟娘家的支援才能養大，她至今都不懂前夫當時離家理由是什麼，伸手向他要錢，他都給我100元、最多300元，到底要怎麼養小孩？

法官綜合老翁與盧女婚後相處情況，認為老翁雖他已屆70歲，每月只靠5446元國民年金生活，子女有履行扶養的責任，但他拋家棄女長達40年，毫無盡責行為，確屬情節重大，女兒可免除對父親的扶養義務，全案可抗告。

圖為經國號戰機。本報資料照片
