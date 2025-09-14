「走讀」釀8警傷…北市警喊話黃國昌：若15日未到案將函送北檢偵辦

快訊

中央社／ 台北14日電

民眾黨走讀活動衝突造成8警受傷。因民眾黨主席黃國昌涉違集會遊行法和聚眾妨害公務等罪，台北市警方已通知明天上午到案說明，若黃國昌仍未到案，警方將函送北檢偵辦。

黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動釀衝突，導致8名員警受傷，此外，黃國昌還涉嫌勒員警脖子，違反集會遊行法和聚眾妨害公務罪。台北市警察局中正第一分局2日製發通知書，通知涉嫌人黃國昌、廖姓男子及何姓男子等3嫌到案說明。

據了解，警方通知黃國昌到案說明時間為明天上午，由於台北地方法院明天上午10時將重開前台北市長柯文哲等人的羈押庭，若黃國昌因故未到案說明，警方明天將直接函送台北地檢署偵辦。

另外，「走讀」活動當天還有1名廖姓男子和員警起衝突，涉嫌違反妨害公務罪；以及1名何姓男網友涉嫌以AI後製陳姓員警遭黃國昌勒頸的部分影像，也涉嫌違反個資法。警方通知2嫌於20、21日陸續到案說明。

據知，2嫌目前都尚未與警方聯繫，若屆時未如期到案說明，警方同樣將直接函送北檢偵辦。

柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）日前號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動。圖／聯合報系資料照
