高雄男酒後騎電動滑板車回家 吞公共危險罪判刑2月

高雄莊姓男子今年1月23日晚間喝完酒後，騎著電動滑板車上路，結果在鼓山區裕誠路上被警方攔檢，因渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.48毫克，被依公共危險罪送辦。莊男辯稱電動滑板車不適用公共危險罪，但法官反駁「它就是動力交通工具」，判刑2月，得易科罰金確定。

判決指出，莊男今年1月在鼓山區某酒館喝酒後，隔日凌晨0時許騎乘電動滑板車上路，0時47分許，行經鼓山區裕誠路時，被警方攔查，員警見他有酒容，要求他接受酒測，莊呼氣酒測值達每公升0.48毫克，被依公共危險罪送辦，並經檢方起訴。

高雄地院簡易庭審理時，莊男宣稱電動滑板車速度又不快，屬於低速個人行動器具，不符合公共危險罪中規範的動力交通工具，不應該科他刑責，但法官認為，滑板車由電動馬達供應，與人力、獸力工具有別，反駁他說法，判刑2月，得易科罰金。

莊男不服再上訴，認為電動滑板車速度遠低於汽車，最高時速只有25公里，常使用於人行道或慢車道，與速度快的汽車不同，且電動滑板車結構簡單防護力低，碰撞造成危害也較低，只是個人行動器具，不應該判他刑。

高雄地院合議庭檢視莊男騎乘的滑板車規格，認為該車最大載重可達120公斤，時速達25公里，速度高於以人力為主的交通工具，若發生交通事故，通常會導致一定程度傷亡，不採信莊男說法，維持原審判決確定。