國原院漏油汙染土壤地下水重大 桃園在地居民震驚不滿

桃園市龍潭區國家原子能科技研究院驚傳漏油重大汙染事件，引起地方震驚不滿，在地里長今天上午吃驚至今未接獲汙染危害消息，質疑國原院「怎可這樣子」，藍綠議員批評，以往國原院封閉未與地方睦鄰，如今汙染土壤、地下水危害，必須說清楚，要求該院部門暫停運作，補償汙染農田及里民損失。

國家原子能科技研究院（簡稱國原院）位於龍潭區佳安里、大溪瑞源里，佳安里長江李桂春聽到該院柴油漏油汙染事件、表示，「怎會這樣子」，之前完全未接 該汙染消息，該里雖然土地較高，但很多里民使用地下水，為了健康，將先請里民檢驗水質，先了解事件原委，了解事件嚴重性。

瑞源里長江朝陽表示，國原院過去也常傳出汙染，院方解釋院內水溝未與外面銜接，外面無從知道汙染狀況，問題是「究竟排放到那裡」？這次石門大圳那邊漏油汙染，影響桃園、甚至北台灣的灌渠及自來水，消息卻被封鎖，該里地勢比漏油區域高出100多公尺，未直接影響地下水源，但對國原院汙染危及農田及地下水源，他支持地方民意爭取權益。

國民黨市議員劉熒隆認為，國原院漏油地方後方緊鄰大漢溪，大家擔心影響地下水，很多里民使用簡易自來水，是否危及健康，他之前曾質詢環保局掌握和處理進度要讓地方知道，如今汙染農田和地下水安全重大，此事件遭刻意掩蓋，令地方非常不滿，他要求影響農田作物損失和地下水健康安全疑慮，公部門要負責補償，不能等閒視之。

民進黨市議員張肇良指出，國原院是最封閉單位，漏油汙染土壤地下水面積大，佳安里水源地勢高未直接影響，汙染卻影響大漢溪上游，水質危及自來水鳶山堰，可能汙染大台北用水危機，目前不清楚漏油用途，外傳可能是包覆核廢料油品？希望國原院公開資料說清楚，要求環境部及環保局限期最短時間整治改善恢復土壤、地下水安全，改善前該院相關部門暫時停止運作，及補助地下水里民安裝自來水及賠償土壤汙染影響作物損失。