看美濃大峽谷…環團批台南麻豆魚塭被埋石灰12年不動如山

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

高雄美濃有土地遭濫挖，挖出大峽谷，也挖出國內許多地方亂挖、亂埋的問題，以及民眾的怒氣。台南市麻豆一處魚塭10幾年前遭埋廢玻璃纖維與台塑的副產石灰，被要求恢復原狀，但今年被質疑，廢玻璃纖維沒清除乾淨，副產石灰是廢棄物非產品，環保局重啟調查，已依廢清法將地主、行為人移送台南地檢署偵辦。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，副產石灰已被認定是廢棄物，應加快偵辦行動早日清除。他表示，看到美濃大片土地遭濫挖形成6處大峽谷，令人痛心；台塑副產石灰埋在麻豆真理大學附近魚塭12年了，卻不動如山，讓人覺得不可思議。

2013年麻豆國道1和86快速道路交界，臨近真理大學一處數公頃魚塭被發現亂倒石灰與廢棄璃纖維，當時市府依違反區域計畫法及廢棄物清理法，要求清除廢棄玻璃纖維，而石灰的部分因源頭來自台塑，而這些石灰被解釋為副產品，而且加入水泥屬於CLSM 控制性低強度回填材料，並非廢棄物，沒有清除。

台南另有兩處土資場也被傾倒約5萬噸台塑副產品石灰，南市府除處罰鍰7千萬並要求限期改善，台塑打官司，但去年敗訴，必須恢復原狀並展開清理作業。由於真理大學附近這處遭埋石灰的魚塭未列清理，台南社大環境小組前往現場了解汙染情形，發現尚有未清理乾淨如針狀的廢棄玻璃纖維，而副產品石灰實際則是為粉狀並非CLSM ，因此在環檢警聯繫會報中提出，建議重啟調查，並指副產品石灰已被環境部認定是廢棄物，應一併清除。

南市環保局指出，台南社大在環檢警聯繫會報中提出後，今年初起會同相關單位前往勘查、採樣，確認相關狀況，並在6月將全案移送台南地檢署偵辦中。

台南麻豆一處魚塭遭埋副產石灰12年，環團要求快點清除。圖／黃煥彰提供
台南 廢棄物 真理大學

