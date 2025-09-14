博士男涉規避替代役徵集 二審認罪獲緩刑

35歲男博士欲服12天補充兵役以免服1年替代役，涉規避替代役徵集並逾期報到，一審判刑10月。他二審時改認罪求緩刑。二審日前判9月，緩刑3年，須支付公庫30萬元，可上訴。

全案緣於，盧姓男子自民國108年9月出境後，於111年3月間取得博士學位而完成學程，後來經屢次催告返國履行兵役義務卻置之不理，台北市政府移請台北地檢署偵辦。檢方於112年3月、6月、12月傳喚到庭，但盧男未返台到庭說明，直到112年12月底獲補充兵徵集令後，才於113年1月14日入境返台。盧男已履行兵役義務。

檢方依違反替代役實施條例第55條之1第1項第5款的意圖避免替代役之徵集而無故逾應徵期限五日罪嫌，起訴盧男。

一審台北地方法院判決指出，審酌盧男熟讀律法，明知法律為保衛國家安全，認役齡男子有依法服兵役義務，猶漠視此義務，意圖避免替代役徵集而無故逾應徵期限五日、拖延返國時間，遂行其服12天補充兵役以免服1年替代役的計畫，而妨害國家兵役管理。

一審指出，盧男犯後始終否認犯行，飾詞矯辯並推卸責任予兵役科承辦人，屢稱本案至多僅為得易科罰金、應該宣告緩刑之罪責，行為實值非議，犯後態度不佳，依意圖避免替代役之徵集，應受徵集，無故逾應徵期限五日，判處有期徒刑10月。

案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，盧男表示，對一審時沒認罪，感到懊悔且浪費司法資源，現在不爭執犯罪事實，予以認罪，僅針對科刑部分提起上訴，請求給予緩刑等自新機會。辯護人指出，盧男因本案遭限制出境，錯失國外重要考試機會，但現在已知錯。公訴檢察官則表示，盧男已認罪，建請法官從寬認定。

二審高院日前改判盧男9月徒刑，緩刑3年，並應向公庫支付新台幣30萬元，可上訴。