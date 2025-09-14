北市公館圓環拆除爆衝突 北檢：尊重警方現場蒐證依法處理

台北市公館圓環昨凌晨展開拆除，部分民眾到場抗議，其中有人手舉市長蔣萬安黑白肖像照及寫有「死」字樣的標語，還有民眾與員警衝突，出手毆打員警，相關影像昨陸續傳出，引起各界熱議。

台北市議員王欣儀昨晚在臉書貼文指出，從市議員苗博雅直播中，可見民眾捧著蔣萬安的「遺照」當道具，難道不是死亡威脅？還是綠能你不能？對此，台北地檢署表示，昨凌晨在公館圓環發生的衝突及爭議事件，因與民眾集會有關，檢方尊重警方現場蒐證依法處理。

台北地方法院審理京華城案期間，台北市前副市長彭振聲妻子身亡後，戴姓工程師今年７月初在網路上散布北檢檢察官及北院法官姓名、照片，揚言「命債命還」，林姓網友則將相關照片加工血痕加以散布，2人事後旋即遭逮，北檢8月依恐嚇、違反個資法等罪嫌起訴2人。昨圓環拆除爆衝突，也引起議論，檢警「這次怎麼不辦？」