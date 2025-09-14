快訊

台24線三地門往霧台彎多坡急釀1死81車禍 警昨取締21件違規

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台24線是通往屏東縣霧台鄉唯一道路，串連群山台24線蜿蜒多變地形，吸引大量重型機車與自駕旅客，也頻繁出現亂象，高速壓車、跨越分向線違規超車與改裝車輛，交通隊統計今年1到8月台24線三地門到霧台鄉發生81件車禍釀1死，昨專案取締21件違規。

縣警局交通隊指出，今年1至8月，台24線三地門到霧台路段發生81件車釀1死、58人傷，雖然事故件數與傷者人數相較去年同期略降，但死亡人數由0增加1人。警方分析，肇因多與超速行駛、壓車過彎、視距不足或改裝車輛操控不穩等高風險行等相關。

交通隊指出，13日啟動台24線聯合稽查，交通隊會同里港分局、屏東監理站與環保局等單位，針對車輛違違規裝況檢測與取締。

交通隊指出，昨查獲機車後視鏡不符規格2件、超速違規5件、跨越雙黃線違規超車5件、無照駕駛2件、駕照註銷1件、未依駕駛執照之持照條件規定駕車1件、車牌逾檢註銷1件、底盤、電系設備等屬可變更設備，變更不申請臨時檢驗而行駛4件，藉此嚴厲打擊交通亂象，有效提升路段行車安全。

警方表示，執法並非為了懲罰駕駛人，希望透過具體作為與數據分析，落實情境管理與有感執法理念，讓執法發揮預警與保護效果。台24線彎多坡急、速限嚴謹地形特性，沿線多處設限速30公里警示標誌，是針對安全風險所設計，期盼駕駛人能多一分理解與尊重，減少違規、避免憾事。

警方指出，針對非法改裝與噪音干擾等問題，警察局會持續與監理與環保單位合作，規畫假日及熱門時段加強部署與查核。

「台24線是連接山林與部落的生命通道，不是競速表演的舞台。」，警察局長甘炎民呼籲，用路人放慢腳步、遵守交通規則，不僅為了自己的安全，也為當地居民的安寧。

台24線是通往屏東縣霧台鄉唯一道路，蜿蜒多變地形，吸引大量重型機車。記者劉星君／攝影
台24線是通往屏東縣霧台鄉唯一道路，蜿蜒多變地形，吸引大量重型機車與自駕旅客，頻繁出現亂象，屏東縣警局會同相關單位展開專案取締共有21件違規。圖／警方提供
