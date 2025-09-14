高雄駕駛左轉撞行人庇護島畫面曝 網驚：有反光板還是騎上去了

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

董姓男子前晚8時38分駕車行經高市興中二路左轉中華四路，撞上行人庇護島，過程被網友拍下直呼「晚上這麼亮，還有反光板指示板，還是「騎」上去了，還好沒行人。」董男稱當下沒注意才撞上，警方指事故無人受傷，董無酒駕行為。　

苓雅警分局指出，董姓男子（42歲）昨晚8時38分駕車沿興中二路由西向東行駛，左轉至中華四路往北方向時，當場撞上行人庇護島，庇護島的反光指示板被撞歪，所幸當下無行人，董男也未受傷。

事故過程被他人拍下PO網，原PO指，「晚上這麼亮，而且還有反光指示板，居然還是騎上去了，還好沒有行人。」

警方指出，獲報後到場處理，對董男施以酒測，無酒駕行為；董聲稱當下沒注意庇護島才撞上；警方研判董男疏於未注意車前狀況肇禍，肇責由交通大隊分析研判。

董姓男子前晚8時38分駕車行經高市興中二路左轉中華四路，撞上行人庇護島（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
