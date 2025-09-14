誤認同袍集合時嘲笑...義務役士兵當場嗆聲揮拳 稱要調解又從未出席

邱姓義務役士兵誤以為鄭姓同袍在集合時嘲笑他，竟當場嗆聲及辱罵五字經，並動手毆打鄭，導致鄭臉部受傷、眼鏡毀損；法院將邱依傷害罪判處拘役50日，鄭上訴指出，邱聲稱要和解，二次安排調解卻都未出席，害他疲於奔命，一審量刑過輕，台南地院二審駁回上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵去年1月1日晚間8時許，在台南市官田區營區內隊伍集合時，誤以為鄭姓士兵嘲笑他，當場嗆聲「你給我等著」以及口出五字經髒話，並動手毆打鄭，導致鄭左顳部與左臉挫傷，眼鏡也掉落地面，鏡面毀損。

檢察官偵訊時，邱承認犯行，認定他觸犯公然侮辱及傷害等罪嫌，從一重依傷害罪提起公訴、聲請簡易判決處刑；台南地院一審依其法治觀念淡薄，不思理性解決問題，且自尊心薄弱，遇事稍不合己意，即怒火中燒、出手傷人，依傷害罪判處拘役50日。

案經鄭姓士兵向檢察官請求提起上訴，指出邱聲稱有和解意願，然2次調解程序均無故沒有到場，導致鄭疲於奔命，迄今未獲分毫賠償，原審量刑過輕等。