快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

誤認同袍集合時嘲笑...義務役士兵當場嗆聲揮拳 稱要調解又從未出席

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

邱姓義務役士兵誤以為鄭姓同袍在集合時嘲笑他，竟當場嗆聲及辱罵五字經，並動手毆打鄭，導致鄭臉部受傷、眼鏡毀損；法院將邱依傷害罪判處拘役50日，鄭上訴指出，邱聲稱要和解，二次安排調解卻都未出席，害他疲於奔命，一審量刑過輕，台南地院二審駁回上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵去年1月1日晚間8時許，在台南市官田區營區內隊伍集合時，誤以為鄭姓士兵嘲笑他，當場嗆聲「你給我等著」以及口出五字經髒話，並動手毆打鄭，導致鄭左顳部與左臉挫傷，眼鏡也掉落地面，鏡面毀損。

檢察官偵訊時，邱承認犯行，認定他觸犯公然侮辱及傷害等罪嫌，從一重依傷害罪提起公訴、聲請簡易判決處刑；台南地院一審依其法治觀念淡薄，不思理性解決問題，且自尊心薄弱，遇事稍不合己意，即怒火中燒、出手傷人，依傷害罪判處拘役50日。

案經鄭姓士兵向檢察官請求提起上訴，指出邱聲稱有和解意願，然2次調解程序均無故沒有到場，導致鄭疲於奔命，迄今未獲分毫賠償，原審量刑過輕等。

台南地院二審合議庭認為，原審判決認事用法既無違誤，量刑基礎亦無明顯缺失，且於法定刑範圍內為刑之量定；檢察官上訴意旨理由，皆為原審於量刑時已說明審酌事項，再為爭執，所為上訴無理由，判決應予駁回。

邱姓義務役士兵誤以為鄭姓同袍在集合時嘲笑他，竟當場嗆聲及辱罵五字經，並動手毆打鄭，導致鄭臉部受傷、眼鏡毀損。本報資料照片
邱姓義務役士兵誤以為鄭姓同袍在集合時嘲笑他，竟當場嗆聲及辱罵五字經，並動手毆打鄭，導致鄭臉部受傷、眼鏡毀損。本報資料照片

台南 傷害罪 檢察官

延伸閱讀

陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決

不服菸品案二審判決 高檢署：已對12被告提起上訴

相關新聞

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

新竹縣知名烘焙坊「拉凡德手作烘焙坊」，驚傳無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，旗下8間分店員工一夕失業。縣府勞工處指出，11...

高雄駕駛左轉撞行人庇護島畫面曝 網驚：有反光板還是騎上去了

董姓男子前晚8時38分駕車行經高市興中二路左轉中華四路，撞上行人庇護島，過程被網友拍下直呼「晚上這麼亮，還有反光板指示板...

誤認同袍集合時嘲笑...義務役士兵當場嗆聲揮拳 稱要調解又從未出席

邱姓義務役士兵誤以為鄭姓同袍在集合時嘲笑他，竟當場嗆聲及辱罵五字經，並動手毆打鄭，導致鄭臉部受傷、眼鏡毀損；法院將邱依傷...

陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

潘姓前陸軍中尉排長因積欠債務，在LINE上遇到聲稱可以協助債務整合的人士，對方要求他提供軍中同袍電話，可以調降手續費；潘...

台中警取締暑期學子無照騎車 3月抓破500件比暑假前減一成

台中市警局在暑假期間，擔心未成年學子無照駕駛交通工具，在暑假前即已深入校園，展開宣導，也從今年6月至8月間，加強未成年學...

男無照超速、紅燈右轉被罰積欠5.2萬元不繳 遭執行存款查扣急繳清

屏東市一名20歲男子無照駕駛，5年內多次交通違規超速、闖紅燈右轉累計遭裁罰5萬2700元，用分期繳納僅繳7800元後就不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。