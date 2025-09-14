陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

潘姓前陸軍中尉排長因積欠債務，在LINE上遇到聲稱可以協助債務整合的人士，對方要求他提供軍中同袍電話，可以調降手續費；潘竟將部隊緊急召回名冊中約400名軍人及親屬電話翻拍傳送，台南地院依違反個資法判刑6月，不得易科罰金，得易服社會勞動。可上訴。

判決書指出，陸軍第八軍團五四工兵群前潘姓中尉排長（今年2月1日退伍）去年3月間因財務狀況不佳，與LINE暱稱「錢像米」的不明人士取得聯繫後，對方表示可以協助債務整合，並得知潘是職業軍人；錢像米請潘提供軍中同袍電話，就可以調降債務整合手續費。

潘姓前中尉排長明知緊急召回名冊是戰時或軍中遇有緊急狀況，作為聯繫軍人之用，屬於應秘密的文書；但他利用代理後勤官職務機會，去年3月21日取得五四工兵群緊急召回名冊（載有軍人單位、級職、姓名、地址、住家電話及手機號碼，及親屬資料）電子檔。

潘在台南市新化區知義營區將電子檔加以編輯，留存軍人及其親屬約400人住家電話及手機號碼（僅記載住家電話、手機號碼而無姓名、地址等其他個人資料）後，印成紙本並翻拍照片，去年3月27日晚上10時許，將5張照片傳送給錢像米。

案經憲兵指揮部台南憲兵隊移送台南地檢署偵查起訴，台南地院審理時，潘承認犯行；法院認為潘觸犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外之秘密罪，及違反個人資料保護法第19條、第20條規定，而犯同法第44條、第41條之公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪。

法院指出，潘以一行為觸犯數罪，為想像競合犯，應從一重依個資法處斷，並應依個資法第44條規定加重其刑；審酌潘侵害五四工兵群軍人及其等親屬約400人隱私權、資訊自主決定權，且攸關國家軍隊緊急召回事務，所為實應非難。