台中警取締暑期學子無照騎車 3月抓破500件比暑假前減一成

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在暑假期間，擔心未成年學子無照駕駛交通工具，在暑假前即已深入校園，展開宣導，也從今年6月至8月間，加強未成年學子的無照駕駛取締，雙管齊下，經統計告發502件，比前期3月至5月的553件，減少一成。

台中市警局交通大隊為避免青少年在暑假期間無照使用交通工具，衍生危害，採取執法與宣導並進方式，降低年輕學子交通事故的發生率，在加強取締部分，今年6月1日至8月31日，取締未滿18歲青少年無照駕駛502件，較前期3月1日至5月31日取締553件，取締減少51件，減少約一成

另外，台中市警局在暑假前，即已深入大專院校及高中職學校，針對青少年常見的無照駕駛行為，講解相關法律責任及潛在風險。

也藉由模擬駕駛與實境體驗，教導學生機車防禦駕駛技巧，包含正確配戴安全帽、機車乘坐方式等，希望透過實際體驗操作方式，加深學生正確交通安全觀念。

台中市警局交大統計，今年已辦理81場次的校園宣導，包括大學25場次、高中職56場次。

台中市警局交大提醒，依道交條例規定，無照駕駛汽車或機車者，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並得當場移置保管車輛。

台中市交大隊長劉永昌說，9月是交通安全月，主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停 行人安全行」，將加強宣導廣度及深度，提醒市民朋友行車及用路務必遵守交通安全規則，共同營造友善交通環境。

台中市警局在暑假期間，加強未成年學子的無照取締，也深入校園宣導，雙管齊下。圖／台中市警局提供
台中市 無照駕駛

