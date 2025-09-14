聽新聞
0:00 / 0:00
台中警取締暑期學子無照騎車 3月抓破500件比暑假前減一成
台中市警局在暑假期間，擔心未成年學子無照駕駛交通工具，在暑假前即已深入校園，展開宣導，也從今年6月至8月間，加強未成年學子的無照駕駛取締，雙管齊下，經統計告發502件，比前期3月至5月的553件，減少一成。
台中市警局交通大隊為避免青少年在暑假期間無照使用交通工具，衍生危害，採取執法與宣導並進方式，降低年輕學子交通事故的發生率，在加強取締部分，今年6月1日至8月31日，取締未滿18歲青少年無照駕駛502件，較前期3月1日至5月31日取締553件，取締減少51件，減少約一成
另外，台中市警局在暑假前，即已深入大專院校及高中職學校，針對青少年常見的無照駕駛行為，講解相關法律責任及潛在風險。
也藉由模擬駕駛與實境體驗，教導學生機車防禦駕駛技巧，包含正確配戴安全帽、機車乘坐方式等，希望透過實際體驗操作方式，加深學生正確交通安全觀念。
台中市警局交大統計，今年已辦理81場次的校園宣導，包括大學25場次、高中職56場次。
台中市警局交大提醒，依道交條例規定，無照駕駛汽車或機車者，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並得當場移置保管車輛。
台中市交大隊長劉永昌說，9月是交通安全月，主題為「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停 行人安全行」，將加強宣導廣度及深度，提醒市民朋友行車及用路務必遵守交通安全規則，共同營造友善交通環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言