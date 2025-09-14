上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

新竹縣知名烘焙坊「拉凡德手作烘焙坊」，驚傳無預警倒閉，負責人夫妻至今失聯，旗下8間分店員工一夕失業。縣府勞工處指出，11日已接獲15名員工申請勞資調解，這些店員、送貨司機、烘焙師傅都沒收到8月至9月10日的薪水，但完全聯繫不上老闆，勞工處本周將依程序安排勞資調解。

縣府勞工處說，將於本周安排勞資調解，並進行店家訪查。由於拉凡德的營業登記在新竹市，全案後續也會移交竹市府接手。目前新竹市府暫無回應。

拉凡德手作烘焙坊苗栗頭份自強店13日在臉書聲明，控訴總部經營者夫婦於本月10日無預警宣布倒閉，當晚就人間蒸發、至今失聯，導致直營店、中央工廠及加盟店全面歇業。該情況直接造成加盟商的營運受到嚴重影響，所有拉凡德商品目前皆無法正常供貨，因此，自強店除了暫停營業，原已安排的講座與 DIY 課程全面暫停。

不少網友得知消息，紛紛在苗栗頭份自強店與拉凡德臉書粉專留言「加油」、「太令人生氣了」、「請問老闆夫妻是否已經逃亡海外了」、「有人有儲值金找不到人退回嗎⋯⋯。」

據悉，「拉凡德」由一對夫妻檔共同創立，先生專精歐式麵包，太太擅長法式甜點，都曾在五星級飯店服務過，自新竹縣發跡後，在桃竹苗擴展事業，旗下擁有6間分店與2間即將開幕的分店，如今該何去何從員工們也不知道。

拉凡德手作烘焙坊官方臉書粉專顯示，該烘焙坊在新竹縣竹北、竹東及新埔共有4家分店，竹市1家，苗栗縣頭份1家，本月8日都還有在臉書發文推出「經典」口味巴斯克，8月18日還在臉書舉行抽獎活動，8月初還接受多間媒體訪問，但幾天前有網友留言問「請問社群是被誤刪了嗎？」樓下留言「是老闆跑了」。