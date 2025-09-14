清潔隊員暖心遭貪汙起訴 法部要修法

台北市一名黃姓清潔隊員因同情拾荒老婦，把回收來的一個仍堪用、殘值僅餘30多元的電鍋（示意圖）轉送她，因此吃上貪汙罪官司被起訴。雖然檢方已向法院建請從輕處理，但司法仍然為此飽受抨擊，也背了不少輿論黑鍋。圖／聯合報系資料照片

台北市環保局北投區黃姓清潔隊員去年清運垃圾時，將民眾丟棄、殘值僅32元的大同電鍋帶回家，確認可正常使用後轉贈拾荒婦人，盼她有個能煮飯的工具，過得好一點。檢方依貪汙罪起訴他，引發議論。黃日前出庭時表示「原只想廢物利用做好事，不知道會不會被關。」法務部昨表示，已針對小額貪汙案件啟動修法，未來若符合要件，可望減輕或免除刑責。

黃姓清潔隊員工作資歷30多年，去年7月被檢舉，確認他從資收車拿走電鍋至私人轎車後，黃主動向廉政官坦承犯行並繳回電鍋，事後自掏腰包另購新電鍋給拾荒婦人。

檢方認定該電鍋殘值雖僅32.56元，但仍屬侵占非公用私有財物，依貪汙治罪條例起訴，並建請法院從輕量刑。

法務部表示，社會各界關注「小額貪汙情輕法重」問題，已提出貪汙治罪條例修正草案，修訂第12條「若情節輕微，所得或所圖得財物、不正利益在5萬元以下，得酌量減輕其刑至三分之一，甚至免除刑責」。行政院今年8月15日已完成審查，將送立院審議。

法務部強調，黃姓隊員案件，檢察官已請求法院量刑時考量他自首、自白與財物金額等情節從輕量刑，尊重檢方行使職權。

北市環保局長徐世勲表示，該案經調查屬實，曾詢問黃員是否願意至警局自首，黃表達願意，由於侵占公物行政處分記1大過，但職工考核委員會審議認為違失不大，減輕改記1小過，認同法務部願意修法。