要學童自打巴掌100下…師不服挨罰 提告敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

女導師因四名學童上課插嘴，要求學童自打巴掌一百下，被裁罰六萬元。示意圖。圖／AI生成
板橋某國小一年級孫姓女導師因四名學童上課插嘴，要求學童自打巴掌一百下，還要求打大力一點，新北市政府認定她違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰六萬元。孫師提行政訴訟，台北高等行政法院駁回。

孫師二○二○年至二○二一年擔任國小一、二年級班導師，有學童母親向校方抗議，指導師要求學生自打巴掌一百下。新北市府接獲校方調查報告、家防中心個案摘要表等，通知孫師陳述意見後，認定她確實有要求四名學童自打嘴巴，侵害學童身體自主權及人格發展權，裁處六萬罰鍰。

孫師提行政訴訟，否認指控，稱受訪學生僅七、八歲，心智未成熟，記憶容易受詢問者暗示影響，不可信。她主張學生講話影響秩序，要求學生以手指放在嘴巴比「噓」不講話，如仍不遵守才要求以手指輕拍嘴唇，但未要求「一百下」。

北高行指出，學童接受調查曾說「我是坐在座位打自己的左右臉頰，老師叫我打一百下」，也有其他學生佐證，加上孫師說法，認定孫師確實命四名學生打嘴巴一百下，並要嘻皮笑臉的學童打大力一點。

北高行認為，孫師的行為縱非故意，或出發點是出於教育目的，仍構成兒權法「不正當行為」，判她敗訴。

