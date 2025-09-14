聽新聞
婦躲牢獄逃對岸23年 化名返台被告發

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
曾任醫院行政經理的林姓婦人，因遺棄老榮民致死，一九九五年遭判刑七年定讞，她為逃避入監，同年逃亡中國大陸，並以化名「林俐」取得大陸身分證與護照。林婦見行刑權失效，二○一八年以「林俐」身分申請觀光入境台灣，因遭人告發才東窗事發，台北地院依入出國及移民法判她二月得易科罰金之刑。

林婦（六十四歲）一九九二年間不滿椎骨骨質疏鬆、骨折、行動不自如的李姓榮民長期臥床，病況惡化卻不願開刀也不願轉院，指示院內工友把李推離病房至醫院外道路旁棄置，李因缺乏照顧而死亡。

林婦被依遺棄致死罪起訴，一九九五年五月遭最高法院判刑七年確定，她不想身陷囹圄，同年七月潛逃對岸，並化名「林俐」，以不詳方式取得大陸公民身分證與護照後長年隱匿。

她事後得知，七年徒刑的行刑權時效已於二○一四年二月廿五日屆滿，意圖返台，二○一八年六月透過大陸某旅行社線上平台，以「林俐」身分上傳偽造證件資料，向移民署申請自由行入出境許可證，七月廿五日入境台灣。陳姓男子事後向台北市警大安分局告發，林婦假身分被戳破。

台北地檢署指出，林婦明知使用偽造文書，仍於申請平台輸入虛構姓名、籍貫、出生年月日，並留下雙手食指指紋，致使移民署承辦人員誤信而審查通過，損害入出境管理正確性，犯偽造文書、使公務員登載不實罪、未經許可入國等罪。

台北地院審酌林婦坦承犯行，考量她生活狀況、智識程度、犯後態度及社會危害程度，依未經許可入國罪判二月徒刑，得易科罰金。

