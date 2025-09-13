32元電鍋小額貪汙被訴…法務部要修法 北市環保局長直指這才該修重刑

北市一名清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，引發輿論。法務部今指，已針對小額貪汙案啟動修法，未來得減輕或免除其刑，環保局長徐世勲肯定，但認為台灣有太多法要修，詐騙應該修重一點才是最重要。

「我覺得好啊！」徐世勲認同法務部願意修法。他說，黃姓清潔隊員被檢舉，環保局經查屬實，通常侵占公物的行政處分是記大過，但職工考核委員會審議認為，這不是一件大事，最後減輕至三分之一，記小過1次。

徐世勲說，環保局也會詢問該員願不願意去警局自首。所有量刑都是法院決定，而以過往經驗，侵占公物很可能會被起訴，如果當事人自首，一定會得到相對減刑；不只北市、全國都有不少小額判例，認罪者以緩刑居多，環保局深知法律如此，都會盡量協助並給予建議。