聽新聞
0:00 / 0:00
32元電鍋小額貪汙被訴…法務部要修法 北市環保局長直指這才該修重刑
北市一名清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，引發輿論。法務部今指，已針對小額貪汙案啟動修法，未來得減輕或免除其刑，環保局長徐世勲肯定，但認為台灣有太多法要修，詐騙應該修重一點才是最重要。
「我覺得好啊！」徐世勲認同法務部願意修法。他說，黃姓清潔隊員被檢舉，環保局經查屬實，通常侵占公物的行政處分是記大過，但職工考核委員會審議認為，這不是一件大事，最後減輕至三分之一，記小過1次。
徐世勲說，環保局也會詢問該員願不願意去警局自首。所有量刑都是法院決定，而以過往經驗，侵占公物很可能會被起訴，如果當事人自首，一定會得到相對減刑；不只北市、全國都有不少小額判例，認罪者以緩刑居多，環保局深知法律如此，都會盡量協助並給予建議。
黃姓清潔隊員去年7月26日私下拿走資源回收物電鍋，隔兩天環保局接獲內部檢舉，經循線調查、採證、詢問黃員後，8月中旬職工考核委員會決議記小過1次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言