清潔隊員「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

台北市環保局黃姓清潔隊員去年清運垃圾，將民眾丟棄、殘值僅剩「32元」的大同電鍋帶回家，測試可正常使用後轉送一名拾荒婦，檢廉日前認定黃涉嫌貪汙治罪條例侵占非公用私有財罪依法起訴，引發輿論譁然。法務部今天發新聞稿指出，已針對小額貪污案件啟動修法，未來得減輕或免除其刑。

法務部指出，社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，已提出貪污治罪條例修正草案，以符罪責相當性，該草案第12條針對小額貪污案件，若符合要件者，刑期得減輕至三分之一或免除其刑；該草案在2024年5月31日送陳報行政院審查，並在2025年8月15日完成審查，後續將依立法程序儘速完成修法。

法務部說，將研議修訂檢察官得緩起訴處分案件的範圍，以因應個案強化裁量彈性，期望能在堅守廉政核心價值的同時，讓案件處理更合乎比例原則，兼顧社會對公平與正義的期待。