遺棄榮民致死被判7年 她躲大陸23年…化名返台「這原因」被抓了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

因遺棄案件遭判刑7年確定的林姓女子，為了躲避入監服刑，1995年潛逃中國大陸，化名「林俐」成功取得大陸身分證與護照，她見行刑權時效2014年已消滅，利用「林俐」身分以觀光名義入境台灣，案經他人告發東窗事發。台北地院審結，依未經許可入國罪判林女有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，林女是台北市北投區某醫院行政經理，不滿患者李姓榮民罹患椎骨骨質疏鬆症長年臥病在床，病況惡化不願開刀，1992年命令院內不知情且無犯意的工友用活動病床，強行將李姓榮民推至醫院外的80公尺的道路後棄置，李姓榮民因缺乏照顧被發現時已身亡；林女1995年5月被依涉犯遺棄罪判刑7年確定。

林女為了躲避牢獄之災，1995年7月5日出境滯留中國大陸，化名「林俐」以不詳方式取得中國大陸取得公民身分證及護照後長年隱匿，林女得知7年徒刑行刑權時效在2014年2月25日消滅、不再需服刑，萌生返台念頭。

林女2018年6月透過中國大陸某旅行社的線上平台，用「林俐」身分上傳偽造證件資料，向移民署申請觀光自由行的入出境許可證，並順利在7月25日以大陸人士身分入境。案經他人告發才東窗事發。

檢方指控，林女明知使用偽造文書，仍在網路申請平台輸入虛偽姓名、籍貫、出生年月日等電磁紀錄，且在表單留下左右食指指紋，釀移民署承辦人員誤信審查通過，足以損及移民署入出境管理正確性，依偽造文書等罪起訴。

台北地院審酌林女坦承犯行，又林女行為同時觸犯刑法行使偽造準特種文書、使公務員登載不實等罪，但屬於「未經許可入國罪」的想像競合，考量她的生活狀況、智識程度、犯後態度及社會危害，依未經許可入國罪判處有期徒刑2月，可易科罰金，1000元折算1日。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
