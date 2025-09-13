聽新聞
0:00 / 0:00
他侵入民宅開手機手電筒照明被發現 瞎扯找衛生紙擤鼻涕判刑5月
34歲鄭姓男子前年11月底深夜侵入陳姓婦人台南住處，持手機開啟手電筒功能，在在1、2樓蒐尋財時，陳婦聽聞異聲起床查看，他見事跡敗露逃逸，警方循線逮人，鄭辯稱，進入屋內是想上廁所小便，拿手機手電筒照明是要找衛生紙擤鼻涕，法官認他犯侵入住宅竊盜未遂罪判刑5月。
鄭於警詢時說，前年11月20日深夜10時50分許，推開1樓未上鎖大門進入陳婦住處，持手機手電筒照明，約1分鐘後聽到腳步聲隨即跑出。但他否認竊盜。
檢警依陳婦於警詢陳述，發現其住處遭鄭侵入行竊未遂的經過，且依據監視器畫面，比對鄭騎機車至案發地點附近停車，步行進入陳婦住處蒐尋物品，經發現後逃逸。檢方認他涉犯侵入住宅竊盜未遂罪嫌起訴。
鄭於警詢辯稱，他進入屋內是想上廁所小便，拿手機手電筒照明是要找衛生紙擤鼻涕。直至法官訊問時，他才坦承犯行。
台南地院審酌，鄭不思以正當方式謀取生活所需，恣意侵入住宅竊取他人財物，危害他人居住安寧，缺乏尊重他人財產權觀念，所為應予非難。並考量他竊盜尚未得逞，於訊問程序坦承犯行，態度尚可，且有數次竊盜犯罪紀錄，認他犯侵入住宅竊盜未遂罪判刑5月，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言