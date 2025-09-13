他侵入民宅開手機手電筒照明被發現 瞎扯找衛生紙擤鼻涕判刑5月

34歲鄭姓男子前年11月底深夜侵入陳姓婦人台南住處，持手機開啟手電筒功能，在在1、2樓蒐尋財時，陳婦聽聞異聲起床查看，他見事跡敗露逃逸，警方循線逮人，鄭辯稱，進入屋內是想上廁所小便，拿手機手電筒照明是要找衛生紙擤鼻涕，法官認他犯侵入住宅竊盜未遂罪判刑5月。

鄭於警詢時說，前年11月20日深夜10時50分許，推開1樓未上鎖大門進入陳婦住處，持手機手電筒照明，約1分鐘後聽到腳步聲隨即跑出。但他否認竊盜。

檢警依陳婦於警詢陳述，發現其住處遭鄭侵入行竊未遂的經過，且依據監視器畫面，比對鄭騎機車至案發地點附近停車，步行進入陳婦住處蒐尋物品，經發現後逃逸。檢方認他涉犯侵入住宅竊盜未遂罪嫌起訴。

鄭於警詢辯稱，他進入屋內是想上廁所小便，拿手機手電筒照明是要找衛生紙擤鼻涕。直至法官訊問時，他才坦承犯行。