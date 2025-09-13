超商前濺血 前夫爭監護權 持刀狠刺前妻數刀 殺人未遂判刑6年

李姓前夫為爭小孩監護權，今年1月初持水果刀當街在超商前猛狠刺前妻左肩及右後背數刀，當場血流如注，路過熱心民眾見狀，立即報警並叫救護車送醫急救，才倖免於難，撿回一命，新北地院日前將李男依殺人未遂罪判刑6年，可上訴。

判決指出，李男與前妻於2023年7月初離婚，因李男在婚姻仍存續時曾多次動手打人，離婚後仍不斷進行言語騷擾，前妻不堪其擾，向法院聲請核發保護令於2023年9月底獲准，保護令為期2年，未料，今年1月7日下午，雙方在永和區樂華夜市附近1間超商前商討小孩監護權，再度爆發爭執。

雙方烴過一番激烈言語爭論，李男因不滿前妻堅持不願放棄小孩監護權，又見前妻轉身欲抱走小孩離去，當場持預藏的水果刀，從前妻身後朝左肩、右後背部等部位猛刺數刀，導致前妻當場倒地，血流不止。

前妻負傷與李男反抗過程中，水果刀在雙方對峙中飛落地面，李男更不顧前妻已受重傷倒臥在地，直接抱起小孩便轉身離去。幸路過熱心民眾見其前妻受傷倒地，急忙報案並叫救護車將人送醫，經醫護人員搶救仍才幸運撿回一命。

李男犯後僅坦承違反保護令、傷害等輕罪，矢口否認殺人未遂犯行，辯稱未隨身攜帶刀械，是因前妻欲奪刀才遭劃傷，企圖推卸殺人罪責。