快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科女員工薪資條遭同事連續窺視 控侵隱私法院判賠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名科技公司劉姓女員工控訴同事彭女在下班後，多次窺視其辦公桌與私人文書，甚至於發放年中獎金當日，連續3次進入其座位區查看半彌封的薪資條，導致她感到「被監視般的恐懼」，精神壓力沉重。劉姓以隱私權遭受侵害為由，提告求償50萬元精神撫慰金，新竹地方法院判彭女要給付1萬元。

劉女說，她和彭女是同事，素無交情，亦非友好關係，彭女從2023年到2024年間，8次在下班時間，窺視其桌上文件及私人文書。尤其去年6月28日，她因請假未在辦公室，彭女卻在半小時內3度進入座位，且當日正值公司發放年中獎金薪資條，她認為彭女是「趁同仁下班後，滿足私慾」。此舉使她長期感到焦慮、失眠，甚至影響工作表現，已構成嚴重隱私侵害，求償50萬元精神撫慰金。

彭女則否認侵權，強調自己在公司任職10多年，因常下班晚走，會順道巡視辦公區，並非針對原告。至於薪資條事件，她承認因「一時好奇」瞥見名字，但未翻閱其他資料，其餘多次只是經過時看了一下，沒有實際接觸文件。她強調，桌上並無隱密個資，行為不構成違法，更無造成損害。

法官調查，彭女5次僅於辦公室探頭觀看上訴人座位，時間僅數秒，間隔亦在2周至2月不等，且未進入隔間或翻看物品，錄影光碟可佐，難認此舉構成隱私侵害。隱私權應有合理界線，若將此類短暫行為認定為侵害，不僅過度限制同事行為自由，亦恐破壞職場互信，造成人人自危的不便。

去年6月28日，彭女於半小時內連續3次進入劉女的辦公隔間，低頭窺視桌上彌封的薪資條（半彌封，未打開時僅可見姓名及年中獎金字樣），每次約10秒。彭女不否認係因好奇而觀看。彭女無正當理由，且趁劉女請假時反覆進入，已有侵害隱私。無論是否窺得內容，該行為均已構成對劉女隱私權侵害。

法官認為，劉女因隱私遭侵擾，確有精神痛苦，其請求賠償有據。但綜合雙方職務、財力及侵害影響程度，並考量仍為同事關係，請求50萬元過高，認以1萬元為適當。

新竹地方法院。(記者郭政芬／攝影)
新竹地方法院。(記者郭政芬／攝影)

竹科 同事 隱私權

延伸閱讀

28萬飛了！他開共享出租車太累撞護欄翻車 法官判賠：嚴重撞擊

無照保母大力搖晃女嬰致腦傷失明 法院判賠逾3400萬元

獨／基隆師管教禁菸竟遭學生毆傷求償40萬 因「這關鍵」判賠2萬

任天堂法務部再出手！盜版Switch賣家判賠200萬美元

相關新聞

官場惡狼！環保署之狼李健育性侵、猥褻4女...法院再羈押2月

環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）前總隊長李健育，涉嫌長期利用職權對3名女秘書及1名女學員猥褻、指侵，多人...

海鮮料理店長愛慕女客人 拖進廁所欲行不軌挨告判1年10月

新北市1間海鮮料理店洪姓店長因愛慕1名女客人，去年7月邀請到店用餐，女客人因趕攤已微醉，又與洪喝了數杯酒，竟遭洪帶進廁所...

他侵入民宅開手機手電筒照明被發現 瞎扯找衛生紙擤鼻涕判刑5月

34歲鄭姓男子前年11月底深夜侵入陳姓婦人台南住處，持手機開啟手電筒功能，在在1、2樓蒐尋財時，陳婦聽聞異聲起床查看，他...

超商前濺血 前夫爭監護權 持刀狠刺前妻數刀 殺人未遂判刑6年

李姓前夫為爭小孩監護權，今年1月初持水果刀當街在超商前猛狠刺前妻左肩及右後背數刀，當場血流如注，路過熱心民眾見狀，立即報...

竹科女員工薪資條遭同事連續窺視 控侵隱私法院判賠

新竹一名科技公司劉姓女員工控訴同事彭女在下班後，多次窺視其辦公桌與私人文書，甚至於發放年中獎金當日，連續3次進入其座位區...

台南國小師偷拍學生不雅照遭延押2月 他稱在看守所心情較平復

台南李姓國小老師涉偷拍學生不雅照被訴，並在其手機內發現他拍攝並持有性影像數量不少，今年3月間經檢方聲押後起訴接押迄今，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。