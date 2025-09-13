竹科女員工薪資條遭同事連續窺視 控侵隱私法院判賠

新竹一名科技公司劉姓女員工控訴同事彭女在下班後，多次窺視其辦公桌與私人文書，甚至於發放年中獎金當日，連續3次進入其座位區查看半彌封的薪資條，導致她感到「被監視般的恐懼」，精神壓力沉重。劉姓以隱私權遭受侵害為由，提告求償50萬元精神撫慰金，新竹地方法院判彭女要給付1萬元。

劉女說，她和彭女是同事，素無交情，亦非友好關係，彭女從2023年到2024年間，8次在下班時間，窺視其桌上文件及私人文書。尤其去年6月28日，她因請假未在辦公室，彭女卻在半小時內3度進入座位，且當日正值公司發放年中獎金薪資條，她認為彭女是「趁同仁下班後，滿足私慾」。此舉使她長期感到焦慮、失眠，甚至影響工作表現，已構成嚴重隱私侵害，求償50萬元精神撫慰金。

彭女則否認侵權，強調自己在公司任職10多年，因常下班晚走，會順道巡視辦公區，並非針對原告。至於薪資條事件，她承認因「一時好奇」瞥見名字，但未翻閱其他資料，其餘多次只是經過時看了一下，沒有實際接觸文件。她強調，桌上並無隱密個資，行為不構成違法，更無造成損害。

法官調查，彭女5次僅於辦公室探頭觀看上訴人座位，時間僅數秒，間隔亦在2周至2月不等，且未進入隔間或翻看物品，錄影光碟可佐，難認此舉構成隱私侵害。隱私權應有合理界線，若將此類短暫行為認定為侵害，不僅過度限制同事行為自由，亦恐破壞職場互信，造成人人自危的不便。

去年6月28日，彭女於半小時內連續3次進入劉女的辦公隔間，低頭窺視桌上彌封的薪資條（半彌封，未打開時僅可見姓名及年中獎金字樣），每次約10秒。彭女不否認係因好奇而觀看。彭女無正當理由，且趁劉女請假時反覆進入，已有侵害隱私。無論是否窺得內容，該行為均已構成對劉女隱私權侵害。