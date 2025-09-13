台南國小師偷拍學生不雅照遭延押2月 他稱在看守所心情較平復

台南李姓國小老師涉偷拍學生不雅照被訴，並在其手機內發現他拍攝並持有性影像數量不少，今年3月間經檢方聲押後起訴接押迄今，他表示，目前在看守所內心情較平復、穩定，也為自己安排閱覽一些諮商、認知治療的書籍及佛學書籍。台南地院仍認他有羈押必要，裁定延押2月。

然而，李師於高雄某國小擔任實習老師期間，被控潛入女廁偷拍女老師，經性平委員會確認有性騷擾或性霸凌行為，做出「解聘且三年不得聘任為教師」處分，他不服向台南市教師申訴評議委員會提出申訴。教育局表示，李師目前解聘、不適任教師通報3年。

台南地院指出，經訊問後，李就起訴書所載犯行均坦承不諱，並有卷內證據佐證，足認他涉犯兒童及少年性剝削防制條例中以違反本人意願方法，使少年被拍攝性影像既遂及未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。

且法定刑為7年以上有期徒刑重罪，依一般社會常情，重罪常伴有逃亡高度可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰基本人性，李在可能被處以重刑情形下，為規避審判、執行，可合理認為具有逃亡可能。

台南地院表示，依扣案手機內電磁紀錄，李拍攝並持有性影像數量不少，考量現今科技進步及手機與雲端空間高度連結，尚無法排除他以雲端持有、管理性隱私檔案可能，有相當理由足認他有透過雲端滅除證據的可能。

李及律師於訊問中說，他覺得目前在看守所內心情較平復、穩定，他在看守所內也有持續跟心理師書信往來，且有信仰支持。他表示，目前在看守所內有為自己安排閱覽一些諮商、認知治療書籍及佛學書籍，依照目前的方式持續下去即可。