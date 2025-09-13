台中醉男飆罵女警...無罪遭逆轉 二審：沒容忍義務改判有罪

台中温姓男子酒醉搭UBER睡著不付錢，林姓警員到場處理時，遭温飆罵三字經、五字經，檢方依侮辱公務員、公然侮辱罪嫌起温；法院一審以林員維護秩序職務完成後才被罵，温無貶損人格判他無罪，二審則認為，温用詞使人難堪，林無容忍義務，撤銷改依公然侮物罪判罰金6000元，可上訴。

檢方查，温男2024年12月25日清晨6點多搭UBER睡著，司機報案後第五分局林姓女警到場處理，温一時氣憤竟罵「你他X，ＸＸ啦」，經林員告誡後，温又繼續飆罵3字經、「垃圾」等語，涉嫌侮辱公務員罪、公然侮辱罪。

台中地院一審時，温辯稱當時酒醉，不知道說了哪些話，酒醒了看錄影畫面才知道，當時已失憶。一審勘驗畫面，發現林員到場叫醒温男，温也下車，林員維護社會秩序職務已完成，在此前温也無辱罵、干擾公務行為。

後因温沒付車錢就要上樓，該部分是温與司機間民事糾紛，林員出於好意提醒勸說温要付錢，但這部分並非林員執行公務的範圍，温因而飆罵，主觀上難認她有妨害公務故意。

一審也查，温口出「你他X，ＸＸ啦」後，林告誡「嘴巴放乾淨點」，2人後續又爭執，温再嗆「你辦我啊！」林回稱「你真的太髒了，我不想辦你，你真的太噁心，尿在褲子上！」温才會如台語俗稱的「見笑反生氣」，並以三字經、垃圾等語反擊，難認有要貶損林員名譽人格，判他無罪。

台中高分院二審審酌，温男僅因被林員催促付車錢，就接連以髒話飆罵，其所用言詞，純是出於羞辱成分，足貶抑人格尊嚴、名譽且使人難堪，且根據温、林爭執脈絡，可見温存粹就是不爽而用三字經罵林，其故意公然貶損他人名譽的言論，已逾越一般人可合理忍受範圍。

二審認為，温男所為已該當公然侮辱，至於他口出粗鄙髒話，不論是否個人口頭禪、發語詞，或只是使用髒話來表達一時不滿情緒，都與素不相識的林員無關，林也沒有容忍他粗鄙的義務，撤銷改依公然侮辱罪判温罰金6000元，得易服勞役。

另侮辱公務員部分，二審維持一審見解，也認為不該當其要件，該部分不另為無罪諭知。