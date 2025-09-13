海鮮料理店長愛慕女客人 拖進廁所欲行不軌挨告判1年10月

新北市1間海鮮料理店洪姓店長因愛慕1名女客人，去年7月邀請到店用餐，女客人因趕攤已微醉，又與洪喝了數杯酒，竟遭洪帶進廁所並脫去褲子欲硬上，女客人迷迷糊糊下察覺不對勁，強力反抗掙扎才得以脫身，事後報警提告。法官認為洪男犯後否認犯行，態度不佳且迄今未獲取受害女子諒解，日前依強制性交未遂罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，48歲洪男擔任新北市板橋區1間海鮮料理店店長，去年7月3日見1名來店消費女客人年輕貌美，頗有好感，當下以手機通訊軟體互加好友，事隔2天，洪男主動熱情邀請到店用餐，女客人因趕攤已微醉，直至當天近凌晨才到店赴約，又與洪喝了數杯酒，竟遭洪帶進廁所並脫去牛仔褲及內褲欲硬上，女客人迷迷糊糊下察覺不對勁，強力反抗掙扎才得以脫身。

「你會不會生氣」、「雖然真的很抱歉，可是因為是妳，我不後悔」、「SORRY」、「對不起！我承認我有點愛上你，所以那天才發生的事情，我知道我不配，但還是希望祈求你的原諒。」洪男事後以手機LINE傳訊息向受害女客人致歉。

「我意識是很清楚的！也都明確告訴你，我不要，我想走了，相信你當下是知道的。你知道那天被你壓在地上，我後來回家身上都是瘀青，你脫掉我的褲子，還一直摸我，都已經說不要了你還繼續，當下我心理真的超慌。這幾天我都沒辦法好好睡覺，很痛苦你知不知道…」受害女客人也明顯回覆，無法受洪男的如此惡行。

新北地院法官認為洪男否認所有犯行，犯後態度不佳且迄今未獲取受害女子諒解，日前依強制性交未遂罪，判刑1年10月，仍可上訴。

