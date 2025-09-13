官場惡狼！環保署之狼李健育性侵、猥褻4女...法院再羈押2月

環境保護署環境督察總隊 （現為環境部環境管理署）前總隊長李健育，涉嫌長期利用職權對3名女秘書及1名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高長官被迫隱忍，檢方今年6月依強制性交等10罪起訴他，痛斥李敗壞官箴；法院羈押3個月後，裁定9月16日起李再延押2月，可抗告。

檢方起訴指出，李健育2022年6月和女秘書到連江出差，卻在公務車上摸她腹部、手伸入衣服，不顧對方制止竟抓頭強行舌吻10幾秒。

隔年2月李在環境督察總隊台中辦公室內，亂摸女秘書上胸、鎖骨，就連搭高鐵出差途中，大膽在車廂內用手指伸進對方襯衫扣縫處戳胸，6月到花蓮公務行程下榻飯店期間，從後環抱女子上胸、頭靠她左肩，女子懾於李男總隊長的權威，隱忍屈從多時。

由於李同時性騷多位女秘書，還會伸鹹豬手從其領口進入內衣摸胸、正面環抱強吻，或在公務車後座掀開對方衣服，強壓頭部靠近親吻，還用手嘗試進入女子褲頭，到外島出差住民宿時，用雙手抓扶女子頭強吻。

此外，李男2023年4月趁ㄧ名女學員拜訪時，邀她到個人休息室內，卻手解開其襯衫扣子摸胸，不顧女子反抗還用另一手伸她褲頭指侵、強吻；李男多年持續侵犯4名女子，被害人忍無可忍向上反應、報警，檢方4月17日搜索，將李聲押獲准。

檢方6月偵結，依強制性交等10罪嫌起訴他，並痛批李身為單位最高長官卻利用職務、權威對女同仁侵犯，重創機關形象，建請法官從重量刑。

台中地院指出，法官訊問後，認為李男涉犯強制性交罪、強制猥褻罪或利用權勢猥褻罪嫌，犯罪嫌疑重大，且還有傳喚4名被害人交互詰問必要，加上李男和被害人間，具有前主管或部署、學員關係，對本案有勾串證人之虞，又李涉猥褻次數眾多，顯有反覆實施之虞。