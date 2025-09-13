28萬飛了！他開共享出租車太累撞護欄翻車 法官判賠：嚴重撞擊

林姓男子去年3月駕駛羅女以手機APP在「iRent共享車平台-汽機車24H隨租隨還」承租的汽車，在基隆市源遠路太累想睡覺，不慎撞擊路邊護欄翻車。法官檢視車體狀況，認為受到嚴重撞擊，判林男要賠維修費、拖吊費等28萬餘元。

基隆地院判決書指出，原告和雲行動服務公司主張，羅女去年3月8在「iRent共享車平台-汽機車24H隨租隨還」，以手機APP線上自助租還車方式承租汽車，約定承租期間自去年3月8日8時39分起至11日15時44分止，和雲行動服務公司指出，羅違反iRent24小時自助租車租賃契約，未經原告同意將汽車交由林男駕駛，林男去年3月9日8時30許，駕車行經基隆市暖暖區源遠路涵洞附近，不慎撞擊路邊護欄，致汽車受損。

和雲行動服務公司支付維修費用37萬4998元，含工資11萬0450元、零件25萬6768元、油料4480元、外包3300元及拖車費用1萬6000元，合計39萬0998元，請求林男如數賠償。

但林男抗辯，認為和雲應於維修前詢問，且汽車並無嚴重撞擊，維修費用高於汽車市價顯不合理，並應扣除汽車保險理賠。

法官審理指出，林男在警詢稱因為太累想睡覺才撞到路邊護欄致翻車，有警方資料為證，林男因未注意車前狀況而撞擊路邊護欄，確有過失，他未舉證證明對於防止損害發生已盡相當的注意，且這一過失行為與汽車受損有因果關係，應負侵權行為損害賠償責任。

法官說，維修費用37萬4998元，有電子發票證明聯、維修工件影本為證，檢視汽車先撞擊路邊護欄再碰撞樑柱後翻覆現場照片，可見「汽車受嚴重撞擊」，維修為回復原狀所必要的費用。汽車是112年1月出廠，考量折舊、零件等因素，准許的修車必要費用應為27萬0287元，加拖吊費用1萬6000元，合計應賠28萬6287元。全案可上訴。

一名律師指出，共享租車具有其機動性、便利性，是不少人出遊、外出選擇，但租車前要仔細看到租車合約所有內容再簽，裡面有詳細權利與義務的規定，比如駕駛人的限制、保險範圍、使用限制等，如果有未依租車合約規定，一旦出現狀況，租車公司都是按合約條文內容來求償損失，不可不慎。