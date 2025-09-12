無照保母大力搖晃女嬰致腦傷失明 法院判賠逾3400萬元

無照謝姓保母涉嫌大力搖晃女嬰，導致腦傷、雙眼失明，刑事部分二審判處拘役45日與7年6月徒刑。示意圖／AI生成

無照謝姓保母涉嫌大力搖晃女嬰，導致腦傷、雙眼失明，刑事部分二審判處拘役45日與7年6月徒刑。女嬰父母提起刑事附帶民事訴訟，士院日前判應賠償新台幣3402萬餘元，可上訴。

全案起於，根據士林地方法院判決書，民國108年1月間，謝女受託照顧3個月大的女嬰，涉嫌於2月10日至13日、2月14日至17日以不詳方式傷害女嬰臉部、下巴。

108年2月間，謝女涉嫌大力搖晃或以不明外力碰撞女嬰頭部，隨即外出倒垃圾；謝女丈夫照看女嬰時發現其意識昏迷，緊急送醫。女嬰因腦傷受有腦部萎縮、發展遲緩、雙眼視力減退，嚴重減損雙目視能等重傷害。

刑事部分，一審依成年人故意傷害兒童罪判處謝女拘役50日，另依成年人故意重傷害兒童罪論處6年徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審改依業務過失重傷害罪判處拘役45日、成年人故意重傷害兒童罪判處7年6月徒刑。

女嬰父母對謝女另提起刑事附帶民事訴訟，向謝女求償醫療費、不能工作所得、精神慰撫金等項目。

士林地院審理後認為，女嬰父母請求有理由，經扣除已領取的犯罪被害人補償金後，判決謝女應給付女嬰2180萬餘元，女嬰父親621萬餘元，女嬰母親600萬元，共計應給付3402萬餘元，本件可上訴。