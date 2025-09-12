影／涉中科院標案洩密案 達運光電女董認罪獲160萬交保

上市公司達運光電涉國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密案，董座陳碧霜及協理陳宥霖昨晚到案遭當庭逮逮後聲押，羈押庭時陳碧霜認罪，陳宥霖則否認，法官諭知分別以160萬及60萬元交保。

由於值日法官昨晚夜間不訊問的人犯較多，陳碧霜與屬下的羈押庭，從預訂的午後4時，向後推遲1小時餘才召開，晚間6時餘結束庭訊後，法官閉門寫裁定書，直到晚間7時30分通知交保訊息，陳碧霜的兒子立刻繳交備妥的160萬元保釋金，辦完手續後8時在律師李永裕等人陪同下離去。

陳碧霜的律師李永裕受訪表示，達運光電是間正派經營的公司，董事長因為一時疏忽觸犯法律，也知道行為哪裡需要檢討。達運光電是上市公司，也正派經營，希望這件事情隨著董事長交保，能夠還給達運光電公平、合理的發展。